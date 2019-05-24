小S坎城第三套「拖鞋＋睡衣」！　POSE一擺…網笑翻：這套最時尚

記者劉宜庭／綜合報導

小S（徐熙娣）於坎城影展期間，受邀出席「2019中歐女性影展坎城論壇」（2019 China-Euro Women Film Festival Cannes Forum），常透過社群網站與粉絲互動的她，當然也不忘PO出人在坎城時的穿搭，沒想到其中「第三套」服裝，竟是腳踩脫鞋的居家服，令不少粉絲開玩笑虧，「姐的時尚太前面，我看不懂。」

▲小S「坎城第一套」是帥氣褲裝。（圖／翻攝自小S臉書）

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小S接連透過臉書發文，PO出在坎城影展時的穿搭，第一套是帥氣灰色西裝褲裝，第二套則是優雅碎花連身洋裝，每一套都展現過人氣勢，自然展現國際巨星的氣場。

▲小S「坎城第二套」為優雅裙裝。（圖／翻攝自小S臉書）

然而，令人驚訝的是，當小S接著PO出「坎城第三套」時，卻瞬間讓眾人驚呆了。原來，她在照片中打扮輕便，穿著寬鬆衣物及大衣，搭配塑膠拖鞋，雖然看得出應並非是在影展活動上所拍，但她一身居家打扮，仍引來不少網友開玩笑虧，「為什麼我默默笑了」、「姐的時尚太前面，我看不懂」、「這是要去超商的概念嗎？」同時，也有許多粉絲嘴甜笑誇，「無法掩蓋巨星的美」、「與眾不同」、「睡衣穿的好，時尚沒煩惱」、「這套最時尚」，意外掀起一陣熱議。

▲小S「坎城第三套」意外掀起熱議。（圖／翻攝自小S臉書）