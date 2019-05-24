黃心娣為驚悚劇穿旗袍拼了！　回到「國中體重」超逼人

記者李欣容／綜合報導

藝人黃心娣因在古裝劇《小女花不棄》中飾演反派雙胞胎備受關注，近來她所主演的懸疑推理劇《82號古宅》已殺青，在劇中她有旗袍造型，為了塞進合身旗袍，她有特別控制飲食，現在竟已回到國中時的體重。

▲黃心娣初次當女主角 。（圖／周子娛樂提供）

黃心娣過去嘗試過許多古裝扮相，這是她第一次接觸民國時期的年代戲，飾演一位留日醫師，對於第一次穿旗袍的造型自己是相當滿意，但旗袍合身，她為此控制飲食，戒掉奶茶，還去上熱瑜珈，166公分的她靠著「少吃多動」回到國中時的45公斤。

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▲黃心娣從小就愛看驚悚片。（圖／周子娛樂提供）

黃心娣透露，第一次跟導演見面時，導演就說她是心目中女主角的原型，馬上決定合作，黃心娣從小愛看推理電影、書籍，最喜歡的是《福爾摩斯》系列，不過每次看驚悚片她都會找朋友一起，「我都會拉著比我更害怕的人一起看，這樣感覺自己沒這麼遜。」

▲黃心娣瘦到「國中體重」超狂。（圖／翻攝自Facebook／黃心娣 Tiara）

《小女花不棄》也是去年這個時候在橫店拍攝，時隔一年再去橫店，黃心娣覺得一切都還是很熟悉，完全沒有去外地拍戲的緊張和不安感，甚至有店家認出她，主動打招呼，「妳又來拍戲啊？」讓她覺得很溫馨，該電影預計今年下半年於大陸上映。