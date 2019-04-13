誰擠掉我老婆新垣結衣？　票選平成最強美女演員是她

圖文／鏡週刊

日本即將告別平成時代，許多日本人開始懷舊，思考平成時代自己到底做了哪些事情？Goo Ranking趁勢舉辦「平成最強美女演員」票選，邀請網民們選出心目中最美的女演員，被台灣鄉民視為「我老婆」的新垣結衣竟不是排名第一，究竟冠軍是誰？

第10名由廣瀨鈴與有村架純並列，廣瀨鈴14歲從模特兒比賽中脫穎而出，後來陸續演出廣告、電影，曾與長澤雅美、綾瀨遙和夏帆出演《海街日記》，2016年演出電影《怒》、17年演出《第三度殺人》皆獲得青睞，拿下不少獎項。

有村架純演出多部電視劇、電影，原先要徵選《小海女》女主角，卻被相中貌似小泉今日子，在晨間劇成功詮釋天野春子年輕時模樣，獲得關注好評，姊姊有村藍里屢屢上報，原為寫真女星，後來因常被拿來跟妹妹做比較，花錢整形，靠削骨換臉博得不少版面。

請繼續往下閱讀...

第9名也由菅野美穗與澤尻英龍華並列，曾以露毛寫真女星出身的菅野美穗，是目前日劇學院賞史上獲獎次數最多之最佳女主角得主，2013年嫁給男星堺雅人。澤尻英龍華則以日劇《一公升眼淚》打響名號，無數影迷為之感動落淚，卻因屢傳耍大牌、閃婚又離婚等消息消失演藝圈，近期復出中，2020年將演出NHK劇集。

第8名的柴崎幸是影視歌手三棲，14歲就被星探挖掘，曾演出電影《大逃殺》獲得影迷青睞，不僅在2004年上映的電影《在世界的中心呼喊愛情》造成話題，與福山雅治主演的電視劇《神探伽利略》也創下高收視率。

而第7名的佐佐木希，想必台灣觀眾不陌生，她與台灣女星鬼鬼一同代言的保養品廣告非常頻繁播送，原為模特兒的她因照片登上雜誌封面爆紅，後來陸續出演電影劇，同時也擔任綜藝節目主持，2010、2011年曾被列為全球百大美女臉孔，且都是日本排名第一，2017年宣布與搞笑藝人渡部建結婚。

第6名由石田百合子殺出重圍，原本要紅不紅的她，因為電視劇《月薪嬌妻》開始受人矚目，飾演新垣結衣阿姨的石田百合子，知性形象深植人心，是許多影迷想成為的大齡女子範本，去年更被選為「最想和她談戀愛」女星排行榜第6名。其實石田百合子國中時因為爸爸工作關係，曾在台灣待上幾年，去年來台尋根的她還在IG上透露好懷念，甚至說空氣裡還有她小時候的回憶。

終於進入前5名！第5名就是凍齡女神深田恭子，不少劇迷應該也好奇為何歲月沒在她臉上留下痕跡吧？14歲就入行的她，累積多部影視作品，曾在電視劇《神啊！請多給我一點時間》與男神金城武共演，其主演電影《下妻物語》獲多座最佳女主角獎，演技受到肯定。

第4名的綾瀨遙於《在世界中心呼喚愛》電視劇中飾演廣瀨亞紀，一炮而紅，她2007年主演的電視劇《魚干女又怎樣》讓人非常有記憶點，演技生動活潑，還有與生俱來的可愛感+天然呆，讓人不喜歡都難。

票選第3名頒給了石原聰美，日本正夯的超人氣女演員，前幾年演出的《校對女王》非常吸睛，與山下智久合作的《朝五晚九》《高嶺之花》以及最近的《法醫女王》都有不錯的演出，形象極佳的她，今年3月被獲選為2020年東京奧運的聖火傳遞形象大使。

冠亞軍揭曉，第2名是新垣結衣，第1名則是北川景子。「國民老婆」新垣結衣靠著《月薪嬌妻》再創演藝事業高峰，卻不敵北川景子《房仲女王》，再度引發台灣網友爭論。其他女星包含上戶彩、崛北真希、吉高由里子、廣末涼子、天海祐希以及篠原涼子都各有擁護者，紛紛跳出來喊遺珠。



更多鏡週刊報導

黃小柔5年前婚禮爆桌 親友敬酒先酸：包最大坐最遠

轟柯文哲微博「向中國行銷自己」 王世堅反被揪快來開

統測模擬考題歧視同婚 網友：需要被教育的是大人