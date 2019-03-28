孫盛希、Matzka、小宇全晉級！　王嘉爾給予「高度肯定」

記者關韶文／台北報導

新生代創作女歌手首度參大陸真人秀節目《這！就是原創》，並以「非關愛情」這首歌得到節目的「猛獸原創榜」第7名，直接晉級下一輪比賽，讓台灣唯一進入「猛獸原創榜」前十名的孫盛希感動地直呼不可思議！

因為第一輪直接晉級的關係，希希在第二輪開始才真正見識到大家的實力，更直誇這次和她PK的選手雨錕實力驚人，「她是一位十九歲妹妹雨錕，一開始被她氣場嚇到，她的演出獲得三位隊長一致通過，想著這次應該會是挑我PK，就更緊張了，第一次站上這舞台演出比任何大舞台都還緊張！我唱完後，蕭敬騰隊長說他被我嚇到，因為第一句很不穩，讓我想起我以前比賽時壓力太大、太緊張，也常常會第一句唱不穩。」

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▲▼孫盛希、Matzka、小宇等人因為節目培養好感情。（圖／滾石提供）

雖然心裡緊張，但孫盛希在這一輪的表現，獲得節目評審肯定，王嘉爾隊長說：「有點像在我小時候看Beyoncé舞台。」連蕭敬騰隊長也說：「這是妳的東西，只有妳能夠完成得這麼全面，非常棒的作品，很喜歡！這麼洋派的作品，但它裡面沒有任何一句英文詞，但表現的並不會失去那種意味！」這些肯定對希希來說就像打了一劑強心針。

▲▼孫盛希在節目中表現，獲得許多肯定。（圖／滾石提供）

最新一期《這！就是原創》中，10強的位置產生了大變動，值得開心的是Matzka和小宇都進入了10強。趁著比賽的空檔，希希跟Matzka一起去了運動餐廳放鬆，在餐廳裡他們一起挑戰撞球和棒球，起初Matzka擺起撞球的姿勢看起來煞有其事，讓希希誤以為Matzka的撞球實力不容小覷，但結果顯示兩個人的程度其實差不多，姿勢一百、技術五十的Matzka也讓希希爆笑不已。

經過了長時間的相處，希希和參賽者們也幫Matzka取了很多外號：滋卡哥、滋滋、馬哥、卡哥、MaMa，但因為Matzka平時很會照顧大家，所以很多人叫他MaMa，和希希一起吃飯的Matzka也大讚：「希希很漂亮！」因為他覺得很能吃的女生漂亮又有福氣，喜歡不忌口的女生。