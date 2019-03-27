浪Live鬥牛張家瑋全新創作單曲　3／28正式數位發行！

▲張家瑋聲林之王片段 演唱「夢Dream On」畫面。

圖、文／浪Live提供

曾以男子團體發片出道的饒舌創作歌手張家瑋(GAWII)，參與全台最大型歌唱選秀節目「聲林之王」以饒舌創作曲《夢Dream On》回歸節目舞台，獲得蕭敬騰和林宥嘉認可，一舉晉級節目26 強，飛行導師徐佳瑩更稱讚他是「蓄勢待發、渾然天成的表演者」。

除了舞技超群，張家瑋在浪Live「聲林直播會外賽」中獲得冠軍，順勢推出全新單曲《把到你Hit On You》，大展創作實力，歌詞描述了雙方擦肩而過的戀愛氛圍，將男生在遇到有好感的女生時的心境完全寫出，想要霸道的佔有對方卻老是愛玩一些已讀不回的曖昧遊戲，他更表示希望未來遇到喜歡的對象，一定要唱這首歌曲撩對方，而聽過單曲的粉絲也都驚艷不已直呼，「被把到了！」

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張家瑋從19歲開始參加各種選秀節目，因為外型與舞蹈實力，被定位為團體中的領舞者，較少展露音樂與創作實力。入伍後開始鑽研音樂創作，至今累計超過百首創作，卻苦無發片機會，透過浪Live為選手特別企劃的「聲林直播會外賽」，在為期五天的比賽中拿下冠軍，並獲得發片權，為了籌備單曲，他審視了自己所有創作，以及節目中兩位導師的建議後，決定一改「剛強鬥牛」的饒舌風格，以Hip hop Trap結合迷幻與電子元素的全新創作《把到你Hit On You》，更邀請曾為蔡依林、玖壹壹、J Sheon等歌手編曲、製作歌曲的阿潘（潘信維）擔任製作人。

阿潘老師一收到歌曲大為驚艷「還以為是周湯豪的新歌」。老師表示，無論是詞曲的完整度、編曲都相當精準，甚至極具專業程度，老師也讚張家瑋是個非常有想法的創作人，兩人一拍即合，直接到老師家中討論編曲，編曲過程竟三次遭到警察敲門關切。阿潘老師笑稱，「就像阿妹演唱會版的三天三夜，做歌遇到警察關切都會紅！」張家瑋苦笑回說：「小巨蛋是我的夢想耶！」

▲鬥牛張家瑋拿下浪Live「聲林直播會外賽」冠軍，與台灣知名音樂品牌「跳蛋工廠」合作，邀請曾為J Sheon編曲製作的潘信維老師擔任單曲製作人。





迷幻電子感的《把到你Hit On You》歌曲，是張家瑋離開團體後首發的正式單曲，也是他第一次親身參與製作的作品，發表前為了試水溫。張家瑋曾經在浪Live直播間裡演唱，想知道粉絲的反應，結果竟成了熱門點播歌曲，許多歌迷聽完《把到你Hit On You》後忍不住向他示愛，讓他幾乎招架不住，粉絲熱烈的回應讓張家瑋決心要發表這首歌曲。

而另個主因則是「家人」，長期以來家人對於張家瑋的「明星夢」相當擔心，當時在節目中表演的「兇猛式」饒舌風格雖然備受導師們好評，但父母依舊不能接受他的音樂及創作，爸爸常問「夢要做多久?」使他備感壓力卻也更想證明自己的實力，但當他播放《把到你Hit On You》的Demo給媽媽聽，她的反應竟是「比之前的好聽耶！」在獲得媽媽的讚賞後，讓張家瑋更明白創作音樂應該要考量更廣大的層面，而並非一昧的埋頭寫歌，因此也決定正式發表這首創作。《把到你Hit On You》將在3月28日正式數位發行，讓粉絲可以品嚐「溫柔和牛」的魅力。

▲鬥牛張家瑋在直播間分享全新創作「把到你」，引來許多粉絲告白，讓他無力招架。粉絲也可在浪Live搶先試聽新歌！下載《浪Live》APP（https://langlive.onelink.me/mr40/junglevoice）