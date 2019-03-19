曖昧男邀健身房運動　Lara「硬撐拿藥球」下秒閃到腰糗爆！

記者盧薇淩／台北報導

「Spartan Race」斯巴達障礙跑11日連兩日在高雄義大世界登場，今年斯巴達再度落腳高雄，去年參加過斯巴達的「Lara」梁心頤，19日特別在記者會中，變身運動達人不藏私分享「斯巴達是每個人都可以嘗試的，去年第一次參加最初級六公里的SPRINT衝刺賽，我覺得不一定要用很嚴肅的態度去比賽，而是享受跟朋友一起完成一件事。」

▲「Lara」梁心頤斯巴達障礙賽記者會 。（圖／寬寬）

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Lara笑說：「以前我在體育課都是跑步跑最後一名的，所以我想要呼籲的對象是，那些覺得自己沒辦法做到的朋友！」過去她最常做的運動是重訓和皮拉提斯，幾乎讓自己習慣每週一次重訓，固定一堂皮拉提斯；Lara還大方自爆過去的戀愛經驗，透露曾有喜歡的對象，隨性約他到健身房跟姐姐一起上課，「課程教練幫我們設計了良性比賽，當時我應該是太想要表現自己，彎腰拿藥球時直接閃到，當場無法繼續上課。」直呼自己超糗。

▲Lara自爆戀愛對象邀她到健身房運動 。（圖／寬寬）

談到平時如何維持身材，她鼓勵大家要吃的平衡，「我會選擇讓自己運動量大一點，若吃甜食我會配堅果，兼控制血糖。」她笑說，起初會接觸運動，也是跟大家一樣，為了瘦身激烈運動，「以前嚴重時甚至一站上跑步機，就會強迫症上身，最嚴重的時候一天一定要看到跑步機顯示破一千卡路里，自己才覺得安心。」不過現在的她，慢慢學習更有效率的運用自己的身體。

回想到現場被許多健身猛男圍繞，她也大方分享經驗，「如果是為了交朋友報名參賽，大部分的健身猛男都會一大早就到現場了，所以如果大家太晚去，應該是遇不到喔！