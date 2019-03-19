ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

曖昧男邀健身房運動　Lara「硬撐拿藥球」下秒閃到腰糗爆！

記者盧薇淩／台北報導

「Spartan Race」斯巴達障礙跑11日連兩日在高雄義大世界登場，今年斯巴達再度落腳高雄，去年參加過斯巴達的「Lara」梁心頤，19日特別在記者會中，變身運動達人不藏私分享「斯巴達是每個人都可以嘗試的，去年第一次參加最初級六公里的SPRINT衝刺賽，我覺得不一定要用很嚴肅的態度去比賽，而是享受跟朋友一起完成一件事。」

▲▼ 「Lara」梁心頤斯巴達障礙賽記者會 。（圖／寬寬）

▲「Lara」梁心頤斯巴達障礙賽記者會 。（圖／寬寬）

請繼續往下閱讀...

Lara笑說：「以前我在體育課都是跑步跑最後一名的，所以我想要呼籲的對象是，那些覺得自己沒辦法做到的朋友！」過去她最常做的運動是重訓和皮拉提斯，幾乎讓自己習慣每週一次重訓，固定一堂皮拉提斯；Lara還大方自爆過去的戀愛經驗，透露曾有喜歡的對象，隨性約他到健身房跟姐姐一起上課，「課程教練幫我們設計了良性比賽，當時我應該是太想要表現自己，彎腰拿藥球時直接閃到，當場無法繼續上課。」直呼自己超糗。

▲▼ 「Lara」梁心頤斯巴達障礙賽記者會 。（圖／寬寬）

▲Lara自爆戀愛對象邀她到健身房運動 。（圖／寬寬）

談到平時如何維持身材，她鼓勵大家要吃的平衡，「我會選擇讓自己運動量大一點，若吃甜食我會配堅果，兼控制血糖。」她笑說，起初會接觸運動，也是跟大家一樣，為了瘦身激烈運動，「以前嚴重時甚至一站上跑步機，就會強迫症上身，最嚴重的時候一天一定要看到跑步機顯示破一千卡路里，自己才覺得安心。」不過現在的她，慢慢學習更有效率的運用自己的身體。

回想到現場被許多健身猛男圍繞，她也大方分享經驗，「如果是為了交朋友報名參賽，大部分的健身猛男都會一大早就到現場了，所以如果大家太晚去，應該是遇不到喔！

剛出生浪浪遭棄...變身警犬小黃　特製掛牌「實務訓練中」萌到爆

推薦閱讀

「大咖女神」現身台南高鐵站！　網一看嗨翻：可惡！想請假

「大咖女神」現身台南高鐵站！　網一看嗨翻：可惡！想請假

慘上韓網熱搜「TWICE志效爆機場淚崩」　粉絲心疼：妳要堅強

慘上韓網熱搜「TWICE志效爆機場淚崩」　粉絲心疼：妳要堅強

22歲就霸氣買第一間房！　網紅瑀熙「30坪美宅」裝潢超豪華…網看傻：超賺

22歲就霸氣買第一間房！　網紅瑀熙「30坪美宅」裝潢超豪華…網看傻：超賺

小薰認愛原因曝光！　鄭人碩「親手寫卡片」：我可以成為妳的家人

小薰認愛原因曝光！　鄭人碩「親手寫卡片」：我可以成為妳的家人

哈妮、少時Sunny取關鄭俊英IG！　他最霸氣「連合照都刪」

哈妮、少時Sunny取關鄭俊英IG！　他最霸氣「連合照都刪」

艾莉絲離婚2年不敢公開！　「無力蹲路邊大哭」求助心理醫生

艾莉絲離婚2年不敢公開！　「無力蹲路邊大哭」求助心理醫生

《黑澀會》13年後…「洪玉米」合體慶生！　網high：都變成女神

《黑澀會》13年後…「洪玉米」合體慶生！　網high：都變成女神

Kiwebaby林進婚紗照曝光！　「前後全挖空」調情對視：謝謝寶貝

Kiwebaby林進婚紗照曝光！　「前後全挖空」調情對視：謝謝寶貝

熊熊「水波胸緊貼KID頭」　男粉一看晃動畫面吃醋崩潰：必須死！

熊熊「水波胸緊貼KID頭」　男粉一看晃動畫面吃醋崩潰：必須死！

孫安佐又闖禍！找妹色聊「早上有壞壞嗎」　校方抓狂開砲嚴懲

孫安佐又闖禍！找妹色聊「早上有壞壞嗎」　校方抓狂開砲嚴懲

全國狂報「張紫妍陪睡」　影后爆是黑手！她竟冷靜回記者：什麼事

全國狂報「張紫妍陪睡」　影后爆是黑手！她竟冷靜回記者：什麼事

蔡依林：我戀愛了！對象是「超帥鮮肉」：讓我感受到向日葵陽光

蔡依林：我戀愛了！對象是「超帥鮮肉」：讓我感受到向日葵陽光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

「大咖女神」現身台南高鐵站！　網一看嗨翻：可惡！想請假

慘上韓網熱搜「TWICE志效爆機場淚崩」　粉絲心疼：妳要堅強

22歲就霸氣買第一間房！　網紅瑀熙「30坪美宅」裝潢超豪華…網看傻：超賺

小薰認愛原因曝光！　鄭人碩「親手寫卡片」：我可以成為妳的家人

哈妮、少時Sunny取關鄭俊英IG！　他最霸氣「連合照都刪」

艾莉絲離婚2年不敢公開！　「無力蹲路邊大哭」求助心理醫生

《黑澀會》13年後…「洪玉米」合體慶生！　網high：都變成女神

Kiwebaby林進婚紗照曝光！　「前後全挖空」調情對視：謝謝寶貝

熊熊「水波胸緊貼KID頭」　男粉一看晃動畫面吃醋崩潰：必須死！

孫安佐又闖禍！找妹色聊「早上有壞壞嗎」　校方抓狂開砲嚴懲

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

Lara, 梁心頤

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 洪榮宏放閃撩妹：隨時都度蜜月！張瀞云「永遠38歲」甜慶生
  2. 張藝興追劇把持不住　《黃金瞳》超能力夢想當「X光」
  3. 孫安佐影片惹火校方「電話被打爆」　老師無奈曝心聲
  4. 迷戀28年！大S為見他進演藝圈「至今沒遇過」　發文告白…偶像翻牌了
  5. 曖昧男邀健身房運動　Lara「硬撐拿藥球」下秒閃到腰糗爆！
  6. 范丞丞罕曝家事！　爸一見到「范冰冰男友」秒拿拖鞋追出門
  7. 贈獎／DC宇宙ㄎㄧㄤ到爆的超級英雄《沙贊！》來了
  8. 陳偉霆寬肩扛起超Q姪子「舉高高」　網暴動：我也想要！
  9. 男星自爆真實「靈異體驗」！下台崩潰大哭：我永遠忘不了
  10. 後藤真希不倫LINE對話外流！　「根本不是人」洩丈夫家暴鐵證

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366