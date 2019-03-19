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元祖少奶安晨妤開「長高診所」　砸千萬搶北市戰區撈貴婦財！

▲▼元祖少奶奶安晨妤 。（圖／芸演藝經紀）

▲元祖少奶奶安晨妤開貴婦醫美診所。（圖／芸演藝經紀）

記者盧薇淩／台北報導

身價上億的「元祖少奶奶」安晨妤化身網路電商女帝，近期相中兒童市場，挑選台北市仁愛路地段一級戰區，砸8位數開立貴婦醫美診所，預計服務「貴族市場」讓少子化的今日，可以靠後天的科學落實優生學，讓下一代長得又高又大，診所名稱白話取作「台北長高診所」，安晨妤也特地前往日本考察。

安晨妤表示，一般亞洲人的基因矮小，外型上比較吃虧，會針對個別小孩的體質作調配，經過五個專業醫師評估包過內分泌師、營養師、小兒科醫師、物理師、運動教練師，搭配每半年抽血透過Ｘ光骨骼板塊的檢測，控管身高在一定的成長曲線上。

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除了去日本，也去全台各地高級醫美診所考察，安晨妤將專業部分交給醫生團隊，集結中國、歐洲、日本、美國來台指導，自己一手包辦貴婦醫美診所的設計和裝潢，除了安排VIP停車位之外，提供小朋友水果營養餐，還有周邊遊樂設施，預計五月中裝潢完成。

▲▼元祖少奶奶安晨妤 。（圖／芸演藝經紀）

▲安晨妤為開創事業到日本考察。（圖／芸演藝經紀）

安晨妤為開創美麗事業做準備，也拍攝霸氣總裁宣傳照，「自己其實很男性化，雖然外型嬌小很柔弱，自己其實希望下輩子當男生，這樣談起生意也比較方便，新的一年自己的健身教練都換成女性，想杜絕爛桃花和流言蜚語， 目前每週健身三次，搭配飲食和高蛋白的補充，讓專業教練就局部做訓練，讓自己的身材看起來更勻稱。」

安晨妤喜歡唱歌彈鋼琴和創作，被問最想要合作的歌手， 她笑說兒子很喜歡黃明志，每天都聽他的歌，如果可以找黃明志合作，那兒子也變成自己的粉絲，一舉數得；自己欣賞大馬鬼才的創意歌曲總是切中要害，常語出驚人，應該跟自己很合拍。

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