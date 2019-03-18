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陳文茜親口證實罹患肺腺癌！　樂觀抗病魔「這只是一塊蛋糕」

▲▼陳文茜親口證實罹患肺腺癌。（圖／翻攝自Facebook／陳文茜）

▲陳文茜親口證實罹患肺腺癌。（圖／翻攝陳文茜臉書）

記者陳芊秀／綜合報導

60歲資深媒體人陳文茜親口證實罹患肺腺癌初期，「我現在即將去開刀，你覺得我現在看起來像肺腺癌的人嗎？」她樂觀對抗病魔，並說：「這就是a piece of cake（一塊蛋糕）」，形容是人生中的一件小事。

陳文茜2月底出現容易喘、呼吸困難等症狀，到醫院檢查後發現肺腺癌。她笑談和醫生之間的對話，「他說我知道妳很愛吃甜點，所以我就會從你的肺切出一塊蛋糕」，對罹癌一事相當樂觀，還向人說「這就是這就是一塊蛋糕（形容一件小事）……然後在你的人生裡，也是一件很小的事情。」

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事實上，陳文茜曾分享自己的抗病歷程。她2000年透過MRI檢查出疑似乳癌，後來多次復診後確認腫瘤是良性，多年來定期檢查追蹤，2003年又被診斷出可能有膀胱癌，為此住院10天，最後驗出良性增生腫瘤。她2015年又接連發現5公分甲狀腺腫瘤、主靜脈血管瘤，19年來進出醫院面對大小檢查，體內的腫瘤逐年縮小，當時長文開頭寫道：「不要害怕人老珠黃」，始終抱持著樂觀態度。

▲陳文茜2年前曾分享自己的腫瘤史。（圖／翻攝自Facebook／陳文茜）

▲陳文茜2年前曾分享自己的腫瘤史。（圖／翻攝自Facebook／陳文茜）

▲陳文茜2年前曾分享自己的腫瘤史。（圖／翻攝自Facebook／陳文茜）

肺腺癌屬於肺癌的一種，且好發於女性，包括抽菸、空氣污染、油煙、化學物質、家族遺傳是引起病症的原因。肺腺癌症狀和大部分肺部疾病相似，因此不易察覺，包括慢性咳嗽、胸悶、咳血等，如果出現長期不癒的症狀，應及早就醫檢查。

 

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