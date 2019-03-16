陽詠存以色列當媽：上帝的禮物！　「寶寶性別」限時動態洩密

記者李欣容／台北報導

女星陽詠存15歲曾參加《我猜我猜我猜猜猜》的「成熟國中美少女」單元發跡，後在電視劇《真情之家》、《軍官情人》被觀眾注意到，昨（15日）她在臉書曬照曝懷孕3個月喜訊，透露孩子是意外驚喜，目前只有輕微孕吐狀況，至於寶寶性別保密到家，要粉絲持續關注臉書。

▲▼陽詠存懷孕。（圖／翻攝自Facebook／陽詠存 Esther Yang）

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陽詠存在2018年年底拍攝完三立首部迷你劇集《你好，幸福》後，便開始休假，四處旅遊，虔誠基督教的她，特別到以色列朝聖，昨晚在臉書上曬出超音波照，對著鏡頭露出燦笑，「I’m overjoyed（我真的是欣喜若狂）！終於三個月了，與你們分享上帝賜的以色列寶寶。」

▲陽詠存預告將在臉書慢慢分享懷孕過程 。（圖／翻攝自Facebook／陽詠存 Esther Yang）

陽詠存說，這孩子是上帝給她的禮物，雖無特別避孕，但也沒有急著想懷，完全是意外的驚喜，全家人都很高興，目前只有輕微孕吐症狀，謝謝粉絲關心。

陽詠存也預告懷孕過程會在臉書慢慢和大家分享，目前還在保密階段，但從臉書限時動態中「醫生說是個高鼻子帥勾吶～」，可猜想她懷的應該是男孩子，後續的工作在不影響孩子的情況下仍然會繼續。