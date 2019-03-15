陶晶瑩：老公都想辦法殺死老婆！　揭秘李李仁帶她做這事

記者盧薇淩／台北報導

「陶子」陶晶瑩入行30年，推出個人第十張專輯《謝謝陶晶瑩》，去年11月她在台北國際會議中心舉辦演唱會，近日上電台POP Radio《What’s up Music》節目，主持人俊菖表示演唱會精彩，卻「沒時間上廁所」，陶子笑稱唱了3個半小時，還有很多歌沒唱，希望能效法陳昇開唱6個半小時，辦場馬拉松音樂會，更搞笑說：「我老公彈吉他時你們可以去尿尿。」

▲陶晶瑩笑稱李李仁「想辦法殺死老婆」。（圖／pop radio）

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俊菖羨慕陶子與李李仁夫妻間的生活情趣，像是一同衝浪、滑雪，結果陶子居然爆出「結婚多年的夫妻才知道的秘密」，竟是「老公都在想辦法殺死老婆」，所以帶老婆去挑戰極限運動。陶子笑稱，「凡是殺不死我們的就會讓我們更強大」，表示自己只是第二名，僅次於冠軍賈永婕，還對李李仁放話：「老公，等你唷！」



陶子與製作人阿弟仔磨出一張具有90年代氛圍的新專輯《謝謝陶晶瑩》，光收歌就花了2年，新歌《我不要多幸福》與《因為有你》皆唱出幸福源於平凡日常生活的故事，陶子認為幸福是「whole package」，包含生活中的酸甜苦辣。她分享曾有次在大型典禮的後台，前一刻幫兒子李小龍解數學題，後一秒立刻上台主持，雖然讓經紀人嚇傻，但陶子也由衷表示，「我是覺得滿幸福的啦」。

▲陶晶瑩表示小巨蛋訂不到檔期。（圖／pop radio）



女兒荳荳也將進入青春期，面對孩子開始長大，陶子坦言起初有點失落，「但現在就是我的第二人生」，自己開始找教練建身、學油畫，增進廚藝，甚至寫科幻小說，陶子說「這是以前不可能有時間去做的」，她更爆料，黏小孩的老公李李仁其實比她更加失落。

未來是否有計畫在小巨蛋開唱？陶子直言除了訂不到檔期，資金也是其中考量。她玩笑稱要發起「上線眾籌，一人一萬救陶子」，面對自媒體盛行，陶子也表示自己要效法芭芭拉史翠珊唱到70歲。