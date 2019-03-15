ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陶晶瑩：老公都想辦法殺死老婆！　揭秘李李仁帶她做這事

記者盧薇淩／台北報導

「陶子」陶晶瑩入行30年，推出個人第十張專輯《謝謝陶晶瑩》，去年11月她在台北國際會議中心舉辦演唱會，近日上電台POP Radio《What’s up Music》節目，主持人俊菖表示演唱會精彩，卻「沒時間上廁所」，陶子笑稱唱了3個半小時，還有很多歌沒唱，希望能效法陳昇開唱6個半小時，辦場馬拉松音樂會，更搞笑說：「我老公彈吉他時你們可以去尿尿。」

▲▼陶晶瑩李李仁 。（圖／pop radio）

▲陶晶瑩笑稱李李仁「想辦法殺死老婆」。（圖／pop radio）

請繼續往下閱讀...

俊菖羨慕陶子與李李仁夫妻間的生活情趣，像是一同衝浪、滑雪，結果陶子居然爆出「結婚多年的夫妻才知道的秘密」，竟是「老公都在想辦法殺死老婆」，所以帶老婆去挑戰極限運動。陶子笑稱，「凡是殺不死我們的就會讓我們更強大」，表示自己只是第二名，僅次於冠軍賈永婕，還對李李仁放話：「老公，等你唷！」
 
陶子與製作人阿弟仔磨出一張具有90年代氛圍的新專輯《謝謝陶晶瑩》，光收歌就花了2年，新歌《我不要多幸福》與《因為有你》皆唱出幸福源於平凡日常生活的故事，陶子認為幸福是「whole package」，包含生活中的酸甜苦辣。她分享曾有次在大型典禮的後台，前一刻幫兒子李小龍解數學題，後一秒立刻上台主持，雖然讓經紀人嚇傻，但陶子也由衷表示，「我是覺得滿幸福的啦」。

▲▼陶晶瑩李李仁 。（圖／pop radio）

陶晶瑩表示小巨蛋訂不到檔期。（圖／pop radio）
 
女兒荳荳也將進入青春期，面對孩子開始長大，陶子坦言起初有點失落，「但現在就是我的第二人生」，自己開始找教練建身、學油畫，增進廚藝，甚至寫科幻小說，陶子說「這是以前不可能有時間去做的」，她更爆料，黏小孩的老公李李仁其實比她更加失落。

未來是否有計畫在小巨蛋開唱？陶子直言除了訂不到檔期，資金也是其中考量。她玩笑稱要發起「上線眾籌，一人一萬救陶子」，面對自媒體盛行，陶子也表示自己要效法芭芭拉史翠珊唱到70歲。

木村光希訪台滿臉笑容　工藤靜香一現身..全場驚喜！

推薦閱讀

李宗泫「碰觸女偶像」過程全都錄　經過潤娥「女方急護臀」露驚恐臉

李宗泫「碰觸女偶像」過程全都錄　經過潤娥「女方急護臀」露驚恐臉

韓女星35分鐘淫片瘋傳！警「拍私密處」比對　歌手媽崩潰留遺書

韓女星35分鐘淫片瘋傳！警「拍私密處」比對　歌手媽崩潰留遺書

勝利夜店開趴驚見台「3大咖男神」！勾5女包廂狂歡照流出…鄭俊英也在內

勝利夜店開趴驚見台「3大咖男神」！勾5女包廂狂歡照流出…鄭俊英也在內

李宗泫全認了！看鄭俊英淫片「討女人玩玩」　道完歉卻沒要退演藝圈

李宗泫全認了！看鄭俊英淫片「討女人玩玩」　道完歉卻沒要退演藝圈

勝利、李宗泫將面臨「軍法審判」　律師：性犯罪入伍刑責變兩倍

勝利、李宗泫將面臨「軍法審判」　律師：性犯罪入伍刑責變兩倍

好友惡整「把他做成爆醜雕像」　貝克漢收笑容…中斷錄影後「真實反應」被推爆

好友惡整「把他做成爆醜雕像」　貝克漢收笑容…中斷錄影後「真實反應」被推爆

被鄭俊英拍淫片當戰利品！　20歲受害女崩潰哀求：我該怎麼活下去

被鄭俊英拍淫片當戰利品！　20歲受害女崩潰哀求：我該怎麼活下去

快訊／安以軒懷孕了！「四肢超細」　嫁百億CEO 2年報喜：從此多了一個你

快訊／安以軒懷孕了！「四肢超細」　嫁百億CEO 2年報喜：從此多了一個你

JK羅琳證實：鄧不利多、葛林戴華德「發生過性關係」

JK羅琳證實：鄧不利多、葛林戴華德「發生過性關係」

網爆鄭俊英偷拍片有當紅女偶像！　JYP「一天內搜證完畢」全告了

網爆鄭俊英偷拍片有當紅女偶像！　JYP「一天內搜證完畢」全告了

影／《復仇者聯盟4：終局之戰》正式預告　「驚奇隊長脫掉戰服」網：夭壽正

影／《復仇者聯盟4：終局之戰》正式預告　「驚奇隊長脫掉戰服」網：夭壽正

《大時代》四大惡女被鄉民狂轟！「私照曝光」成新生代女神

《大時代》四大惡女被鄉民狂轟！「私照曝光」成新生代女神

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

李宗泫「碰觸女偶像」過程全都錄　經過潤娥「女方急護臀」露驚恐臉

韓女星35分鐘淫片瘋傳！警「拍私密處」比對　歌手媽崩潰留遺書

勝利夜店開趴驚見台「3大咖男神」！勾5女包廂狂歡照流出…鄭俊英也在內

李宗泫全認了！看鄭俊英淫片「討女人玩玩」　道完歉卻沒要退演藝圈

勝利、李宗泫將面臨「軍法審判」　律師：性犯罪入伍刑責變兩倍

好友惡整「把他做成爆醜雕像」　貝克漢收笑容…中斷錄影後「真實反應」被推爆

被鄭俊英拍淫片當戰利品！　20歲受害女崩潰哀求：我該怎麼活下去

快訊／安以軒懷孕了！「四肢超細」　嫁百億CEO 2年報喜：從此多了一個你

JK羅琳證實：鄧不利多、葛林戴華德「發生過性關係」

網爆鄭俊英偷拍片有當紅女偶像！　JYP「一天內搜證完畢」全告了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

陶晶瑩, 李李仁

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. Bo妞2歲生日趴做蛋糕！「這表情」賈靜雯一看：幹嘛學蕭波妞
  2. 畢書盡得知BIGBANG出事：心碎了！認「單純」不怕爆料
  3. Apink恩地首度個人訪台開唱！　5月近距離會粉絲
  4. Lia後台「話說到一半哭了」　ITZY急湧上安慰…原因曝光超寵粉！
  5. 演藝圈的路好走嗎？　玖壹壹師弟「一個月2000」冷戰7天
  6. 陶晶瑩：老公都想辦法殺死老婆！　揭秘李李仁帶她做這事
  7. BIGBANG入伍前留話勝利！「我們無法保護你」藏玄機　粉淚崩：哥哥們盡力了
  8. 小優拒絕同台張艾亞！　揭「2幕後真相」：我真的會怕
  9. 王大文脫了「露出可口六塊肌」　導演要求：當場剃毛了！
  10. 懸疑暗黑電影《G殺事件》　台北高雄特映場門票限時贈

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366