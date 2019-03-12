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超怕和阿兜仔對談⋯低頭裝打電話　「背包客必看電影」超有既視感

記者蕭采薇／綜合報導

繼「印式英文」動人喜劇《救救菜英文》轟動全球後，又一「泰式英文」愛情喜劇大鬧倫敦。新世代浪漫愛情喜劇《愛情太需要翻譯》橫跨泰國、英國兩地拍攝，片中來自泰國的三位主角因一口不流利「菜英文」，想盡各種奇招避免與阿兜仔交談，其中一招「假裝打電話」濃濃的既視感更掀起網路討論聲浪，被網友封為「年度背包客必看電影」。

▲▼《愛情太需要翻譯》奈特朋查爾朋、梅拉達搞笑「泰式英文」大鬧倫敦。（圖／甲上提供）

▲《愛情太需要翻譯》泰國超模冠軍梅拉達（中）超犧牲素顏演出。（圖／甲上提供）

今年最ㄎㄧㄤ愛情喜劇《愛情太需要翻譯》，電影預告一釋出立刻讓無數網友笑到噴飯，由其是海關檢查行李時，在奈特朋的行李箱發現一件胸罩，當海關問那胸罩是不是他的，聽不懂英文的奈特朋只好露出燦笑直回：「Yes！」從此變成了片中的「Yes Man」。

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▲▼《愛情太需要翻譯》奈特朋查爾朋、梅拉達搞笑「泰式英文」大鬧倫敦。（圖／甲上提供）

▲《愛情太需要翻譯》「泰式英文」大鬧倫敦。（圖／甲上提供）

另一位主角奈沙斯則使用「假裝打電話」來躲避英文對談，影迷紛紛坦言：「這招我用過！」、「直接打去訂披薩，用食物拉近距離。」意外勾起每個人初學英語的爆笑回憶。而女主角泰國超模冠軍梅拉達更挑戰素顏超犧牲演出，她說：「柯帝恩導演希望我們素顏演出，就算偷偷上淡妝或裸妝還是會被他抓到。」

▲▼《愛情太需要翻譯》奈特朋查爾朋、梅拉達搞笑「泰式英文」大鬧倫敦。（圖／甲上提供）

▲《淒厲人妻》奈特朋查爾朋（左）在《愛情太需要翻譯》變成「Yes Man」。（圖／甲上提供）

《愛情太需要翻譯》敘述小朋（梅拉達飾）的姐姐要嫁給英國人，一緊張講英文就卡卡的小朋帶著忐忑不安的心情隻身前往倫敦；英文破到只會講「Yes」的阿波（奈特朋飾），為了見在英國留學的女友一面，勇敢賣掉老家跨海追愛。在英國泰菜餐廳工作的阿裘(奈沙斯飾)半句英文都不會說，他愛上餐廳女同事，卻因語言不通不敢開口。三個因「泰式英文」在倫敦鬧出不少笑話的老同鄉，在語言學校學英文時相識相逢。

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