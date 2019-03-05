王俐人跟團旅遊早起「當兵」衝廁所　脫隊「一招」防迷路

記者林彥君／台北報導



王俐人日前和朋友跟團去日本關西玩5天4夜，拍了許多美照，但她形容這趟就像「當兵」，每天早上7、8點出發趕行程，每個景點只短暫停留，大部分的時間都待在遊覽車上，王俐人笑說，大家下車後的第一站，都是先上廁所。

▲王俐人到日本旅遊。（圖／王俐人提供）

王俐人說，這趟旅遊完全是「意外」，出發前2周朋友找她出國，原以為是姐妹的小旅行答應，後來才知道是「一群人」，只帶一個登機箱和2萬台幣就出發。王俐人除接節目通告，私下是個上班族，投資酒窖和酒吧，過年期間沒有好好休息，想藉由旅遊放鬆，沒想到讓自己更累，「參觀的時間不夠，走馬看花。」

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▲王俐人連假和朋友跟團旅遊。（圖／王俐人提供）

王俐人到京都體驗首次穿和服，王俐人說因為束腰很緊不舒服，在師傅幫她更衣時，有偷偷將手指頭撐在束腰上，讓腹部衣服寬鬆，師傅發現後，跟她解釋和服要穿緊，避免走路時越穿越鬆、走光。換完裝，王俐人小碎步奔跑，跟在朋友後頭拍照，「就像女僕追著公主。」

▲王俐人脫隊欣賞夜景。（圖／王俐人提供）

最後一天，王俐人決定「脫隊」，和導遊簽下放棄接下來的行程的切結書，隔天睡到早上10點才醒，搭車到阿倍野摩天大樓俯瞰大阪的景色，一路上用相機紀錄所到之處防迷路，「就像童話故事裡，一邊走、一邊丟麵包屑。」

王俐人在大樓裡待了整天，還看了夜景，花了7000日幣吃懷石料理，「這是我這幾天來，第一次看到晚上的日本，前幾天，6點多吃完飯就回飯店休息了。」至於之後還會不會跟團？愛冒險的王俐人說，希望不會有下次了，這次行程就像是先去景點探路，之後再造訪，深入了解當地文化。

▲王俐人之後想再造訪，了解日本文化。（圖／王俐人提供）

▲王俐人首次體驗穿和服。（圖／翻攝自Facebook／Lisa Wang 王俐人）