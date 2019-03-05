《李屍朝鮮》第2季劇照曝光！大批活屍白天狂竄

圖文／鏡週刊

Netflix首部韓國原創自製影集《李屍朝鮮》第1季在今年1月上架後備受好評，掀起「K活屍」（Korean Zombie）討論熱潮，第2季上個月甫開拍，韓國Netflix就迫不及待公開最新劇照，原本僅在黑夜出沒的活屍竟在白晝群聚，讓人看得怵目驚心。

每集製作費高達新台幣6,000萬元的《李屍朝鮮》，改編自網路漫畫《神的國度》，為韓劇《信號Signal》編劇金銀姬新作，電影《隧道》金成勳導演執導，以16世紀朝鮮王朝為背景，描述王世子李蒼（朱智勛飾）在調查瘟疫疫情的過程中，發現整個國家都陷入危險的故事。

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第1季推出的6集內容中，清楚交代瘟疫與活屍的關聯性，以及活屍因何而起，如何在朝臣弄權、百姓無知的情況下，導致活屍數量不斷增加，而每集活屍奔竄咬人的畫面都十分驚悚駭人，藉由Netflix平台對全球逾190個國家及地區播放後，立刻在網路上成為熱議話題。熱愛活屍題材的觀眾，對韓國古裝活屍興致勃勃，甚至為《李屍朝鮮》中的活屍們取名為「K活屍」（Korean Zombie）。

朱智勛飾演的「李蒼皇太子」走訪民間，與裴斗娜飾演的醫女「徐菲」、金相浩飾演的隨從「武英」等人，不斷目睹活屍群嗜血咬人的恐怖景象，但第1季最終回的最後5分鐘，這群人才意外發現，他們以為畫伏夜出的活屍群，其實出沒的真正原因取決於「溫度」。這種的結果讓戲中共同對抗活屍的人物震驚，也讓入戲的觀眾紛紛哀號：「第1季怎會結束在這個點！？」

《李屍朝鮮》上個月宣布正式開拍，朱智勛、裴斗娜、柳承龍等演員群皆投入拍攝。儘管有傳言指金成勳因將拍攝自己的新片辭去第2季導演的工作，但韓國Netflix今天（3日 ）公布第2季的2張劇照及相關新聞資料中顯示，金成勳依然是第2季導演。

在新公開的劇照中，除了清晰可見白天大批活屍外，還有朱智勛飾演的「李蒼皇太子」在飄雪深夜舉劍迎戰活屍。目前《李屍朝鮮》第2季仍在密集拍攝中，柳承龍早前接受韓國媒體專訪時曾透露，第3季才是真正最精彩的高潮，Netflix至今未公布第2季確切上架播出時間。



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