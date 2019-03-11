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贈獎／絕命鎮導演全新驚悚片《我們》　詭異笑容讓人「越看越毛」

娛樂中心／綜合報導

繼導演處女作《逃出絕命鎮》令當代影壇驚為天人、並為反諷社會議題類型的驚悚片樹立新標竿後，奧斯卡金像獎得主喬登皮爾即將帶來自編自導的全新原創驚悚作品《我們》。

《我們》海報。（圖／環球影業提供）
▲《我們》3月22日上映。（圖／環球影業提供）

故事描述一位女子雅德蕾德威爾森和她的先生蓋比，帶著兩個孩子一起回到她小時候住的海濱房子，打算度過一個恬靜的夏天。但一段過去難以啟口的傷痛卻如鬼魅般出現在眼前，接二連三的怪異巧合也相繼發生，對於家人即將遭遇不幸事件的強烈預感，讓雅德蕾德恐懼到達臨界點。

當他們和朋友泰勒斯一家共度一個令人緊繃的海邊聚會後，雅德蕾德和先生及孩子們回到度假小屋休息，卻在進入黑夜的房子前，看見令人毛骨悚然的四個人影，正手牽手站立在他們的車道上…

《我們》劇照。（圖／環球影業提供）
▲▼《我們》劇照。（圖／環球影業提供）
《我們》劇照。（圖／環球影業提供）
 
==== 參加活動！送你搶先看《我們》====

 ◎活動時間：3/11(一)至3/15(五) 12:00止

◎活動辦法：

1. 加入「ETtoday看電影」粉絲團

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2.看完影片請在下方留言回答：「如果看見自己出現在面前，你會怎麼做?

立即前往活動貼文參加活動↓↓↓↓↓↓

◎得獎獎項： 《我們》特映票一組(2張)  
使用時間：3/20（三）19:00
使用地點：今日秀泰影城

◎得獎公布：3月15日（五）14：00公布於本活動頁面

◎領獎方式：

1.得獎人請臉書私訊ETtoday看電影粉絲團，留言寫下贈獎項目供身分證字號後4碼、真實姓名、手機號碼，同意ETtoday合理使用個人資料於活動之用。

2.領獎方式：攜帶個人身分證或健保卡，至ETtoday新聞雲1F櫃台，地址：台北市南港區重陽路72號（近捷運昆陽站、或南港車站，可於昆陽站搭藍22至中視下車），證件提供現場核對領取資格，核對後歸還。得獎者可領取時間：週一至週五12：00-20：00如遇天災停班課、國定假日等不開放領取。本活動請於3月20日（三）17:00前取票，逾時未領取將喪失得獎資格，票券作廢處理。若無法領取者，則視同放棄。

3.如果需要請人代領，一樣請得獎者私訊代領者身分證字號後4碼、真實姓名、手機號碼，並請代領者攜帶自己的身分證過來領取，現場核對身分即可。若發現將票券做2度販售的動作，也將取消資格。

4.本活動因故無法進行時，主辦單位保有修改、變更或暫停本活動之權利，如有未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋辦理，並得隨時補充公告之。▲ETtoday新聞雲 娛樂中心電話：02-5555-6366#7008 地址：台北市南港區重陽路72號1F

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關鍵字

電影, 贈獎, 喬登皮爾, 我們

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