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花錢200「機場休息室巧遇偶像」　陸明星挖隱私內幕曝光！

▲▼楊洋機場過安檢，脫衣露出胸肌。（圖／CFP）

▲大陸藝人隱私被賣出，休息室目睹偶像不到台幣1000。（圖／CFP）

記者陳芊秀／綜合報導

大陸明星進出機場時，總會引發粉絲追星人潮，不過行程為何總被掌握？不少藝人透露隱私遭到侵犯，更傳出粉絲想要在機場休息室巧遇，只要花人民幣200元（約台幣932元）便能目睹偶像本尊。

據大陸電台節目《新聞縱橫》報導，sfz、hz、sjh等英文縮寫代表著「身分證」、「護照」、「手機號碼」等，原來私下有賣家整理明星私人訊息，還協助粉絲在機場禁區追星，並點名百度貼吧的「明星航班吧」暗藏眾多販賣明星行程的交易，有賣家自稱擁有明星身分證號和手機號碼，只要粉絲肯花人民幣50元，還可以直接打電話給偶像。

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▲▼鄭爽和男友張恆現身機場。（圖／CFP）

▲鄭爽被拍到和父母現身機場，行程表被曝光。（圖／CFP）

明星個資連QQ、微信號碼、online game遊戲帳號等都有管道可買，還有賣家提供方式，支付人民幣200元（約台幣932元），便有機會進到休息室見偶像，此舉被稱為「刷關」。對此專家懷疑，是機場內部人員流出的登機證影本，「可能是值班櫃台的工作人員，可以重複列印機票，實際上是違規的。」

根據大陸航空法規定，聚眾擾亂民用機場秩序，會被以刑法「聚眾擾亂公共秩序罪」追究刑事責任，粉絲的「刷關」行為也會以《製安管理處罰法》，被處警告或是人民幣200元（約台幣932元）以下罰款，情節較重會面臨5日至10日的居留，並被處500元（約台幣2330元）以下罰金，不過這些罰責被認為太輕微，因此當地藝人的行程訊息仍持續外洩。

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