西門町唱跳「梨渦哥」　原來是曾在廣告和Hebe視訊的「他」

記者林彥君／台北報導



西門町廣場有一位小鮮肉推著音響、在空地唱跳，吸引女性行人駐足，他是練習生張子龍。張子龍曾在廣告中，扮演和Hebe視訊的男演員，近期拍居家修繕量販店廣告、乳液及醬油廣告，雖然都是一閃而過的畫面，但是張子龍珍惜每一次機會。

張子龍到西門町街頭表演大約有一年，靠著面對人群訓練膽量，其實真正的目的，是希望爸爸能到現場看他的演出，進而支持他想踏入演藝圈的夢想。

▲練習生張子龍。（圖／記者林彥君攝）

在當練習生前，張子龍就為了表演，一個月兼3份工作，維持每月近6萬元收入。爸爸很反對他進演藝圈，爸爸覺得圈內工作不穩定，曾跟他說：「你有哪一點比別人好？」讓張子龍暗自落淚，傳一封訊息給爸爸，「我希望你有一天能看到我表演。」

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▲練習生張子龍在捷運出口唱跳。（圖／記者林彥君攝）

張子龍曾到韓國受訓，近期簽約至某公司當練習生，但因簽合約，張子龍靦腆的說：「暫時不能透露。」樂觀的張子龍認為，在街頭表演，臉皮要夠厚，沒有舞台，這就是最好的舞台，張子龍笑說，曾有次在西門町演出時，遇到觀眾冷場，「我舉起手，希望大家跟我一起唱，結果全場安靜。」

▲張子龍（左）常出現在廣告中。（圖／取自微醉臉書）

張子龍笑起來時會露出一對深梨渦，曾有女性觀眾搭訕，好奇的問：「你的梨渦是戳出來的嗎？是不是從小用筆戳，才可以這麼深？」讓張子龍哭笑不得。張子龍很期待能正式出道，透露最近想要瘦身10公斤，讓自己體態更好。