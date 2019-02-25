李鍾碩新戲微甜引共鳴有原因！原來是《需要浪漫》好口碑編劇

圖文／鏡週刊

從去年的《請吃飯的漂亮姐姐》《男朋友》，到今年初開播的《羅曼史是別冊附錄》，到底為什麼清一色的姐弟戀題材能讓觀眾深陷其中呢？除了吸引人的卡司組合外，編劇要端出什麼樣的菜，才能讓大家買單且品嚐得津津有味呢？

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堅信愛情能跨越階級與年齡的人 喜歡戲劇真實呈現社會現象的人

《羅曼史是別冊附錄》由《火星生活》李政孝導演及擅長寫愛情戲的鄭賢貞作家合力打造。鄭賢貞最為人熟知的作品，就是2011年至2014年間為tvN電視台編劇的《需要浪漫》三部曲，從職場戀情、同居生愛到姐弟戀，她筆下的愛情故事總是生活感十足且趣味橫生。

繼2016年為KBS電視台撰寫的溫暖家庭喜劇《五個孩子》後，鄭賢貞相隔3年回歸最嫻熟的愛情戲路線，再與tvN電視台攜手推出《羅曼史是別冊附錄》，並找來睽違小螢幕9年的影后李奈映與男星李鍾碩搭檔主演，別出心裁以逐漸經營困難的出版業為背景。

故事講述國中曾是太妹的姜丹伊（李奈映飾），偶然機會拯救快被車撞到的車恩浩（李鍾碩飾），但也因此休學住院長達一年。恩浩因內疚每天到醫院探望丹伊，從此不但成為丹伊使喚的小跑腿，兩人更培養出猶如親姐弟的感情。但隨著時間流逝，恩浩發現自己其實深愛丹伊，見證她逃婚、結婚、生子、離婚再重返職場，恩浩成為出版社主編，丹伊雖只是出版社中處理雜事的跑腿，卻因同住一個屋簷下讓彼此更加親密，到底兩人的感情會發生什麼變化呢？

「姐弟戀」近兩年突然成為韓劇最愛的題材之一，但如何走出新的思維與啟發，成為編劇們的新挑戰。對「愛情」總能以新鮮有趣視角呈現的鄭賢貞，這次為李奈映、李鍾碩打造了一部頗有深意的姐弟戀電視劇，除了眾人期待的愛情元素外，還帶領觀眾探討家庭主婦二度就業及女性在職場如何自處的問題。

女主角丹伊婚前職場風光，潛心走入家庭卻遇老公外遇，一無所有的她面對男主角恩浩的質問時，坦白說出自己的人生最重要的就是女兒和工作，沒有工作就無法養活小留學生女兒。以出版社的概念呈現，倘若「女兒」和「工作」是一本書的主題，那麼對丹伊來說，「羅曼史」就是可有可無的別冊附錄，但偏偏這本別冊附錄對恩浩來說卻是最重要的。兩人之間對「愛情」這個主題的認真與需求，也成為這部戲中最有趣也最值得品味研究的部分。

韓國去年失業率攀升至4.2%創新高，應屆畢業生求職困難，更遑論想二度就業的家庭主婦。戲中丹伊頂著大學學歷及輝煌的過去，對二度求職全無助益，反而在隱瞞學經歷後，才勉強找到形同打雜的業務支援工作，這樣的職務並未困住想努力往上爬及求表現的她。編劇藉由這樣的人物設定，帶領觀眾共同正視女性普遍在職場中產生的問題與狀況，以戲劇方式鼓舞任何有心想在工作上一展長才的人。

人們總說愛情不分年齡與階級，到底失婚女子是否仍有追求愛情的權利？究竟失婚女子是否仍能懷抱夢想？曾寫下最年輕拿下青龍電影獎影后的李奈映，近幾年在真實人生中完成婚姻大事並升格成為母親，詮釋起這樣失婚女子勇於追求一切的角色格外具說服力。

而向來在偶像劇中有水準之上演出的李鍾碩，在主場屬於女性的這齣戲劇作品中，展現該有的帥氣魅力與演技，在編劇為女主角拉出討喜亮相的設定之餘，亦以不容忽視的存在建立了男主角立體鮮明的形象，也讓《羅曼史是別冊附錄》成為近期韓國收視穩定且有一定口碑的好戲。