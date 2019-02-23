陳建斌看電影忘帶錢！　推12歲兒子買單「你來付」

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星陳建斌因《後宮甄嬛傳》的皇上爆紅，同時又是金馬影帝，憑著精湛演技走紅兩岸，還和老婆蔣勤勤上實境節目《幸福三重奏》。他近日和12歲兒子小老虎一起上節目，透露沒給兒子零用錢，但是看電影沒錢時，還得叫兒子買單！

▲陳建斌演技精湛，下戲後日常生活很簡單，沒給兒子固定零用錢。（圖／翻攝自秒拍）

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小老虎和老爸陳建斌參加陸綜《老師請回答》，說自己沒有零用錢，是想買東西的時候，把價錢報告家長，屆時爸爸會湊整數轉帳給錢，「他就會多給那麼一點，因為他也算不清楚到底差多少，怕麻煩」，就這樣日積月累存下來。

▲陳建斌兒子沒零用錢，靠買東西時爸爸多給的一點錢慢慢存。（圖／翻攝自秒拍）

陳建斌則提到有一次帶兒子上街看電影，因為身上沒帶錢，手機也沒有行動支付功能，結果想起兒子手機有錢，推兒子說：「你手機不是有嗎？好好你來付。」他沒定期給零用錢，臨時有急用還讓兒子買單，父子倆在節目中一來一往，被網友笑虧「要不要多給兒子一點零用錢呢」、「兒子的幽默像爸爸，懂事的部分像媽媽。」

▲陳建斌出門看電影發現沒帶錢。（圖／翻攝自秒拍）

▲陳建斌見兒子手機有支付功能，推兒子買單。（圖／翻攝自秒拍）