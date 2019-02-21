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被茵芙爆假面甜心　郭雪芙收「道歉訊息」這樣說

記者李欣容／台北報導

茵芙日前在《麻辣天后傳》爆出被同門師姐暗箭傷害，事後傳出該女星是郭雪芙，今（21日）她錄影鄭重道歉：「我說的真的不是她。」也因不熟，茵芙沒有郭雪芙聯絡方式，透過經紀人向她道歉，她也給了善意回應。

▲▼茵芙 。（圖／中天提供、翻攝自茵芙臉書）

▲茵芙害張艾亞因被同個女星「衝康」成為好友。（圖／中天提供、翻攝自茵芙臉書）

茵芙還原當時錄影狀況，強調從頭到尾沒有指名道姓，也沒用氣音講出名字，「我們公司這麼多人！怎麼不說是瑞莎、宋米秦，同公司的藝人很多，又不是只有她（郭雪芙），她只是最近比較常曝光，對她很抱歉，不曉得事情會演變成這樣，我只能說她太紅了，都能聯想到她。」

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▲茵芙首發文「向郭雪芙道歉了」。（圖／翻攝自郭雪芙、茵芙臉書）

▲茵芙透過經紀人向郭雪芙道歉。（圖／翻攝自郭雪芙、茵芙臉書）

事後茵芙透過經紀人跟對方聯絡， 郭雪芙也善意回應，「就說謝謝，我們讓她了解事情（真相）。」張艾亞站在一旁也幫忙緩頰，自爆和茵芙曾被同一位女星「衝康」，且受害者眾多，她們因此組成「被害者聯盟」。

▲▼張艾亞衣滑落「黑Bra蹦北半球」（圖／翻攝自Apple IG）

▲張艾亞跟許孟哲分手後沒聯絡。（圖／翻攝自張艾亞IG）

張艾亞近來往大陸發展，身邊卻苦無追求者，連最好的朋友都是同志，年過30的她只想著要去凍卵，至於前男友許孟哲則完全沒聯絡，但每次看到他的新聞還是會關注，得知許孟哲將和孫協志、王仁甫舉辦演唱會，她大方說有被邀約的話還是會去。

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