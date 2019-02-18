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影／《皓鑭》靠「乾哭」演悲情戲遭批　吳謹言回應：會看評價檢討

大陸中心／綜合報導

吳謹言在《延禧攻略》飾演「黑蓮花」魏瓔珞爆紅後，主演的《皓鑭傳》也正在熱播當中，但卻在角色經歷喪母之痛時，只靠著大吼支撐角色情緒，一滴淚都沒有的演技遭到批評。對此，吳謹言在接受專訪時表示，接受網友的任何評論，平時也會看評價總結不足，「我為什麼追劇、愛看自己演的戲，就是去看一下不足，還有進步的空間」。

▲▼吳謹言接受《中新社》專訪。（圖／中新社）

▲吳謹言接受《中新社》專訪。（圖／中新社）

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根據《中新社》報導，隨著《延禧攻略》的爆紅、《皓鑭傳》的熱播，同時，網路上也開始出現演技的批評，有人說吳謹言的表現過於誇張。且《皓鑭傳》第1集中，吳謹言趴在井邊為母親痛哭時，「根本沒有眼淚，全靠吼」，也被認為展示情感的層次不足。

►►《皓鑭傳》吳謹言目睹媽墜井慘死！　趴地哭吼「沒眼淚」又被酸

▲《皓鑭傳》吳謹言趴地大哭。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲《皓鑭傳》吳謹言趴地大哭。（圖／翻攝自愛奇藝）

對此，吳謹言回應，平常會開著彈幕追劇，看著評價其實沒有造成太大的壓力，「我對自己的要求，是每部戲都要有成長，因為還有很多不足，我每部戲都會總結下，為什麼每部戲我都要看，是想看裡面進步的空間」。

吳謹言形容，電視劇裡的李皓鑭「多災多難，逆境重生」，拍攝時也經歷了很多的第一次，比如一個跳水的鏡頭拍了一晚上，「在很深的水池裡重複跳了無數次」。還有「背上爬滿蠍子」的橋段，其實一開始並不知道那是「真蠍子」，是直到導演喊「卡」，才發現滿地都是蟲，「那個時候我都被嚇死了，挺可怕的」，但「知道是真的再拍，我就一直在克服自己恐懼的心理」。

►►吳謹言「裸肩爬數十隻活蠍」從背鑽到脖子　驚悚畫面流出

▲▼吳謹言拍《皓鑭傳》背部爬滿蠍子。（圖／翻攝自微博）

▲吳謹言拍《皓鑭傳》背部爬滿蠍子。（圖／翻攝自微博）

近期熱播的《皓鑭傳》是吳謹言第一次接到戰國時代背景劇本。她說，「第一反應是挑戰會很大，因為要從16歲演到嬴政的母親，成為秦國的太后，跨度很大，而且沒有演過戰國這個年代的戲，覺得什麼都是第一次嘗試」。

其實「黑蓮花」原本是舞蹈科班生，18歲那年因腳背連續2次骨折，讓吳謹言開始考慮轉向，「比起跳舞常常重複同一個角色，覺得演員會更好玩、更有趣」，因此開始朝螢光幕發展。至今在演藝的道路上，她已經走了九年，先後出演過《烽火佳人》裡的孿生姐妹、《無問西東》裡的林徽因，《老炮兒》裡的女大學生鄭虹等，但真正被廣大觀眾所熟知的，還是2018年的《延禧攻略》。

▲茅子俊《皓鑭傳》和《延禧攻略》是完全不同風格。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲《皓鑭傳》和《延禧攻略》中的吳謹言。（圖／愛奇藝台灣站提供）

吳謹言說，「當時沒想到要當職業的，就去嘗試一下」於是報名參加了北京電影學院的考試，用《大紅燈籠高高掛》的舞蹈打動了現場的評委老師。經歷過頻繁試戲、被打擊、甚至一度沒有戲演，吳謹言坦言，「其實從魏瓔珞這個角色開始，才找到了該怎麼去做一個好演員」。

▼《皓鑭傳》是吳謹言第一次接到的戰國背景劇本。（圖／翻攝愛奇藝）

▲吳謹言聶遠《皓鑭傳》首播。（圖／翻攝愛奇藝）

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關鍵字

皓鑭傳, 吳謹言, 延禧攻略

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