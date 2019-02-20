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百老滙音樂劇《獅子王》7月來台　導演：世界上最棒的音樂劇

經典音樂劇《獅子王》即將來台！　專訪演員分享演出心得（圖／記者李彥慧攝）

▲音樂劇《獅子王》首演至今已逾20年，仍是全球最受歡迎、最賣座的音樂劇。（圖／記者李彥慧攝、寬宏藝術提供）

記者李彥慧／採訪報導

音樂劇《獅子王》首演至今已逾20年，仍是全球最受歡迎、最賣座的音樂劇，1997年11月13日於百老匯首演，截至目前為止全球超過9千萬人次觀賞，超過100個城市、19個國家演出，成就可說是超越音樂劇史上任何一部音樂劇。這次ETtoday帶大家到韓國首爾專訪導演和演員們，分享他們的心得！

經典音樂劇《獅子王》即將來台！　專訪演員分享演出心得（圖／記者李彥慧攝）

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▲駐團導演-奧瑪．羅德列格斯表示，《獅子王》是世界上最棒的音樂劇。

駐團導演-奧瑪．羅德列格斯（Omar Rodriguez）表示，《獅子王》是世界上最棒的音樂劇，而且相當獨特，這次巡演他相當開心與這麼多人才合作，整個團隊從音樂、歌唱、舞蹈各方面完美結合。奧瑪也提到，團隊共有200人一起工作，共花了兩個月、每天8個小時的時間來彩排，就是要將最完美的演出帶給觀眾。

經典音樂劇《獅子王》即將來台！　專訪演員分享演出心得（圖／記者李彥慧攝）

▲飾演獅王木法沙的索可西斯·卡以爾和飾演刀疤的安東尼·勞倫斯。

飾演獅王木法沙(Mufasa)的索可西斯·卡以爾(Mthokozisi Emkay Khanyile)接受訪問時表示，木法沙是一個和平的角色，當他知道能演出這個角色，覺得令人振奮與榮幸，每天都充滿熱情。而且到不同國家演出就和當地的團隊一起工作，覺得非常開心。他也提到，《獅子王》這個故事經典又精彩，即使超過20年還是會一直被留傳下去。

經典音樂劇《獅子王》即將來台！　專訪演員分享演出心得（圖／記者李彥慧攝）

演員安東尼·勞倫斯(Antony Lawrence)飾演木法沙狡詐的弟弟-刀疤(Scar)，他談到，飾演這個角色覺得充滿挑戰，刀疤是個奸詐、邪惡、聰明，很會運用機智去操控人性，安東尼說，他會先在心裡想像角色個性再加倍去演出來。而且戴上面具就融入角色，他笑著說，即使上廁所、搭公車都不想拿下來。

經典音樂劇《獅子王》即將來台！　專訪演員分享演出心得（圖／記者李彥慧攝）

飾演睿智狒狒長老－拉飛奇(Rafiki)的納西帕·皮珍(Ntsepa Pitjeng)表示，她是第一個開場的演員，所以責任很重大，她要帶領所有動物，必須充滿能量，不能讓情緒很平靜，要表現出興奮、開心的特性，她覺得要飾演好這個角色，個性一定要夠成熟，人生中要發生足夠的歷練，而她現實生活中也當了媽媽，覺得自己更有責任感，能完美呈現在拉飛奇這個角色上。

經典音樂劇《獅子王》即將來台！　專訪演員分享演出心得（圖／記者李彥慧攝）

▲飾演拉飛奇的納西帕·皮珍表示，她是第一個開場的演員，責任很重大。

將百老匯音樂劇《獅子王》帶上成功之路的推手，非導演茱莉·泰默及負責詞曲創作的艾爾頓·強與提姆·瑞斯莫屬。身為導演、服裝設計、木偶及面具共同設計的茱莉·泰默是《獅子王》成功的關鍵人物，她是第一位贏得東尼獎最佳音樂劇導演的女性，而且《獅子王》在全世界各地的每一個製作都由茱莉·泰默親自監督。

百老匯音樂劇《獅子王》擁有傑出的視覺藝術技巧、非凡的音樂表現和攝人心魄的舞蹈設計，精確且細緻的傳達滿滿生命堅毅與溫度，值得每一位觀眾細細品嚐。並在2月23日中午12點起全面開始售票，喜愛的民眾千萬不要錯過！

相關資訊可至寬宏售票www.kham.com.tw查詢

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關鍵字

百老滙, 音樂劇, 獅子王, 7月, 來台

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