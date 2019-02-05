ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

林志炫真實年紀嚇歪觀眾！　鏡頭拉近「皮膚超光滑」…網驚：吃防腐劑？

記者李湘文／綜合報導

歌手林志炫在除夕夜登上央視春晚，跟容祖兒、沙寶亮、涵子一同演出歌舞《媽，我回來啦》，不只展現令人驚豔的歌唱實力，連長相都成為熱搜話題！他因為保養良好，連鏡頭近拍都未顯老態，但其實已經53歲，令不少後知後覺的觀眾震驚：「怎麼都不會老！」

▲林志炫的年紀引起熱議。（圖／翻攝自YouTube）

▲林志炫在春晚演出後，年紀引起熱議。（圖／翻攝自YouTube）

「53歲的林志炫」在大年初一這天成為微博熱搜話題，起因是林志炫除夕夜登春晚演出，在鏡頭前顯得面色紅潤、皮膚光滑，唱起歌也一如以往的細膩穩健。然而，許多觀眾上網搜尋後才知道，林志炫今年虛歲已53歲，紛紛震驚「你和我說他53了？」、「我的天，respect」、「說35我也信」、「我一直以為他才30多」、「驚掉下巴」、「吃了防腐劑嗎」，更敲碗求保養秘笈。

▲林志炫的年紀引起熱議。（圖／翻攝自YouTube）

▲林志炫的皮膚近拍也不顯瑕疵。（圖／翻攝自YouTube）

事實上，林志炫確實頗為養生，曾說自己不喝碳酸飲料、不吃辣和油炸等刺激性食物，喝水也只喝溫的，飲食口味十分簡單。此外，他雖已出道快30年，但不願讓工作給自己太多壓力，所以演唱會不加場、非宣傳期不熬夜，每天甚至會睡上10到12個小時，休息充足加上溫和的飲食習慣，成為長保身體健康的訣竅。

▲林志炫的年紀引起熱議。（圖／翻攝自微博／林志炫Terry Lin）

▲林志炫不吃刺激性食物、不熬夜。（圖／翻攝自微博／林志炫Terry Lin）

水桶腰阿柴咬飯碗怒摔 眼神死瞪奴才：啊晚餐勒！？

推薦閱讀

3命理師認證！2019「這2生肖」是財運、戀愛運雙料王　桃花開到你會怕

孫生26歲第一次圍爐！　領利菁家人紅包「感動想哭」：這是我一生追求

舒子晨遭「製作單位徹底封殺」！　黑人傻眼：報應

大一同學當假女友陪過年！　偷開抽屜羞見「他藏10年的秘密」…她甜蜜點頭了

范冰冰IG消失9個月首發文！　自拍照「素顏憔悴現形」2句話逼哭粉

逸祥新哏戳到吳宗憲痛處！　Sandy「垮臉笑不出來」…網傻眼：滿滿尷尬

健身爆乳網紅槓上館長：上班被當8hr清潔工！　他怒反擊「性騷男教練內幕」

飛落淚問：怎麼把我刪了？　F.I.R一年就崩解！

劉謙「35年最神魔術」一夜拆穿！　疑助手調包影片曝光「全場都是暗樁」

努力7年洗不掉毒蟲標籤！　謝和弦心冷：不想當台灣人了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

3命理師認證！2019「這2生肖」是財運、戀愛運雙料王　桃花開到你會怕

孫生26歲第一次圍爐！　領利菁家人紅包「感動想哭」：這是我一生追求

舒子晨遭「製作單位徹底封殺」！　黑人傻眼：報應

大一同學當假女友陪過年！　偷開抽屜羞見「他藏10年的秘密」…她甜蜜點頭了

范冰冰IG消失9個月首發文！　自拍照「素顏憔悴現形」2句話逼哭粉

逸祥新哏戳到吳宗憲痛處！　Sandy「垮臉笑不出來」…網傻眼：滿滿尷尬

健身爆乳網紅槓上館長：上班被當8hr清潔工！　他怒反擊「性騷男教練內幕」

飛落淚問：怎麼把我刪了？　F.I.R一年就崩解！

劉謙「35年最神魔術」一夜拆穿！　疑助手調包影片曝光「全場都是暗樁」

努力7年洗不掉毒蟲標籤！　謝和弦心冷：不想當台灣人了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

林志炫

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 周揚青號召捐款…網酸「那妳呢？」　羅志祥現身「1句話替她擋」男友力max
  2. 星夢被質疑「到底在幹嘛」　校花女團TUD曝壓力淚崩
  3. 95後小鮮肉霸屏了！　10大男神「100%國民男友強力候補」
  4. 資深媒體人霸氣退休！投入山林+前進偏鄉　李艷秋：想做個優雅的老太婆
  5. 康熙愛玩姐妹丼「一次娶4對」！　一晚「9妃連珠」極樂房事曝光
  6. 林志炫真實年紀嚇歪觀眾！　鏡頭拉近「皮膚超光滑」…網驚：吃防腐劑？
  7. 晨4點返家..老公薑茶煮好剛出門！愛紗新婚2年「1字寵溺外洩」
  8. 一家3口擠4坪「曾繳不出午餐錢」！　愷樂靠「這招」買下千萬豪宅
  9. 沈月「無P圖全身照流出」！　粗腿55身被打回原形…網看傻：不敢相信
  10. 專訪／空巢媽媽是吸血鬼　新導演用26分鐘讓觀眾想家落淚

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366