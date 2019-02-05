林志炫真實年紀嚇歪觀眾！　鏡頭拉近「皮膚超光滑」…網驚：吃防腐劑？

記者李湘文／綜合報導

歌手林志炫在除夕夜登上央視春晚，跟容祖兒、沙寶亮、涵子一同演出歌舞《媽，我回來啦》，不只展現令人驚豔的歌唱實力，連長相都成為熱搜話題！他因為保養良好，連鏡頭近拍都未顯老態，但其實已經53歲，令不少後知後覺的觀眾震驚：「怎麼都不會老！」

▲林志炫在春晚演出後，年紀引起熱議。（圖／翻攝自YouTube）

「53歲的林志炫」在大年初一這天成為微博熱搜話題，起因是林志炫除夕夜登春晚演出，在鏡頭前顯得面色紅潤、皮膚光滑，唱起歌也一如以往的細膩穩健。然而，許多觀眾上網搜尋後才知道，林志炫今年虛歲已53歲，紛紛震驚「你和我說他53了？」、「我的天，respect」、「說35我也信」、「我一直以為他才30多」、「驚掉下巴」、「吃了防腐劑嗎」，更敲碗求保養秘笈。

▲林志炫的皮膚近拍也不顯瑕疵。（圖／翻攝自YouTube）

事實上，林志炫確實頗為養生，曾說自己不喝碳酸飲料、不吃辣和油炸等刺激性食物，喝水也只喝溫的，飲食口味十分簡單。此外，他雖已出道快30年，但不願讓工作給自己太多壓力，所以演唱會不加場、非宣傳期不熬夜，每天甚至會睡上10到12個小時，休息充足加上溫和的飲食習慣，成為長保身體健康的訣竅。

▲林志炫不吃刺激性食物、不熬夜。（圖／翻攝自微博／林志炫Terry Lin）