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捧紅宋慧喬、宋承憲、蘇志燮　男編劇竟是稀有動物

圖文／鏡週刊

擅長家庭喜劇的韓國名編劇申東益，入行超過25年，代表作有韓劇《順風婦產科》與韓片《回到20歲》等，尤其後者賣出多國翻拍版權，堪稱韓國非常成功的原創IP。

2014年韓片《回到20歲》以小兵立大功之姿，締造新台幣18億5千萬元的票房佳績，至今仍是韓國喜劇片類型賣座亞軍（僅次於《七號房的禮物》），並賣出越南、泰國、日本、美國、印度、菲律賓、西班牙、德國、印尼共9國的翻拍版權。

《回到20歲》劇本出自韓國名編劇申東益之手。從小立志當編劇的他，受電影《魚》名導姜帝圭影響，大學三年級透過招考進入SBS電視台，成為電視劇編劇後，寫過包括宋慧喬主演的《順風婦產科》、宋承憲與蘇志燮主演的《三男三女》等逾1,200集情境喜劇。

申東益是韓國少數從電視劇成功跨足電影的名編劇。

申東益透露，電視台編劇以女性居多，男性編劇算「稀有動物」：「但導演卻剛好相反，在男性導演比女性導演多的情況下，其實男性導演還是較喜歡與同性編劇一起工作，所以我反而因此在電視台期間常和男導演合作，無形之中也多了許多編劇的機會。」

90年代韓國電視台偏好情境喜劇，以SBS電視台為例，每星期會推出5部不同的情境喜劇。因此申東益在電視台擔任編劇時，每星期必須寫5部不同的週播喜劇，因而快速學習並累積寫喜劇的經驗和方法。他表示：「青春情境喜劇大多以培養年輕新演員為主，我寫過最有名的就是宋慧喬、金素妍主演的《順風婦產科》。但有天發現我寫的這些劇集中，自己真正喜歡的不到100集，就下定決心轉當電影編劇！」

申東益小檔案
  1. 1968年出生於韓國首爾。
  2. 東國大學國文系畢業。
  3. 重要編劇作品：
    • 1996年　電視劇《三男三女》
    • 1998年　電視劇《順風婦產科》
    • 2000年　電視劇《白衣戀歌》
    • 2007年　電影《食客》
    • 2010年　電影《棒球之愛》
    • 2012年　劇本《半人傳》獲韓國原創故事競賽大獎及文化觀光部長獎
    • 2014年　電影《回到20歲》獲韓國春史電影節最佳劇本獎


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