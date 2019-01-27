頑童瘦子：我們要單飛了！　高雄開唱突「宣布新消息」全嚇翻

記者盧薇淩／台北報導

台灣嘻哈天團頑童MJ116「幹大事演唱會」2017年12月起跑，27日晚間於高雄巨蛋最終場，巡迴了整整20場次，軟硬體設備耗資4500萬打造，還帶來8位又會跳又辣的女舞者，一連演唱27首歌曲，連唱2.5小時，張震嶽、熱狗兩位大哥南下應援，而他們也在演唱會上突然說：「我們要『單飛』了，會各自有新的作品發表，請大家好好珍惜接下來的演唱會時間。」一講完全場譁然，他們也透露三人將各自推出新作品。

▲頑童在高雄開唱 。（圖／本色音樂）

整場演唱會由精采DJ秀拉開序幕，頑童一連演唱了《幹大事》、《MJ Fresh Gang》、《少年董》等人氣大熱歌曲，在唱《spotlight》前，頑童在台上宣布他們今年要籌備各自新作品的消息，瘦子說：「2019我們決定了一件事情，我們要單飛了，會各自有新的作品發表，請大家好好珍惜接下來的演唱會時間。」他們宣告「單飛不解散」，未來將各自推出個人作品，但還是會以頑童形式一起表演、出席活動。

▲頑童突然宣布「單飛」引全場譁然。（圖／本色音樂）

演唱會中段唱到《生煎包》，特地找來呆寶靜一起合唱，呆寶靜特地為這首歌新寫了一段饒舌歌詞，接著演唱《辣台妹》、《走跳》、《飆高速》，一路嗨唱《搖落》，以及高雄場才能唱的《壞鄰居》，也因為高雄巨蛋沒有阿妹條款，頑童特別安排這首歌並在台上叫大家一起跳起來，並玩笑說，要跟高雄的歌迷們一起創造「頑童條款」。

來到最終場，三天前不幸罹患重感冒的大淵透露，其實之前的腳傷還沒有完全好，到了新場地要熟悉機關，所以他不敢走太快，下高雄前特地去看了醫生打針，「很感謝大家的熱情來參與這兩天的演唱會，看到大家爲了我們聚集在這裡，腳都好了鼻子都通了，所以我們盡我們的全力完成了這幹大事演唱會最終場，高雄巨蛋希望可以再跟大家見面。

▲頑童一連演唱多首歌曲。（圖／本色音樂）



瘦子並說，「雖然最終場有點感傷，但是同時也很期待，因為結束了幹大事演唱會之後，要開始進行他新的計畫，也就是今年要發行個人的作品，等北美巡迴結束後才會閉關錄音，預計暑假可以有新作品推出。」小春則說：「感覺蠻好的，因為唱完就準備放假了，不過也蠻意外的能賣完，這2場都會全力以赴，讓大家帶著愉悅的心情好過年，我們就去巡北美了。」頑童也將在27日發行新專輯《董》。

▲▼頑童接下來將推出個人專輯。（圖／本色音樂）