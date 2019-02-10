朱智勛自嘲廢咖王世子　私下卻吐「經常做惡夢」惹心疼

記者林映妤／新加坡報導

朱智勛因《與神同行》再度歸位男神、人氣暴漲，事業版圖擴張的他也首度與影音串流平台Netflix合作影集《李屍朝鮮》，扮演李氏王朝中的「廢咖王世子」，在遭到喪屍侵略的王國中一路成長。朱智勛在新加坡宣傳時，也意外透露了現實生活中自己的「惡夢」，聽了令不少人心疼。

朱智勛接受亞洲媒體訪問時，笑說劇中的惡夢就是喪屍不斷冒出，而且原因不明地蔓延在朝鮮王國之中，情況失控；但現實生活中自己的惡夢就是「當兵」：「其實我經常做惡夢，不是因為拍攝恐怖類型的《李屍朝鮮》而受到影響，是日常生活中就頻繁地做惡夢。我經常夢見自己回到軍隊。」

▲▼《李屍朝鮮》朱智勳首度參與Netflix大製作韓劇。（圖／Netflix提供）

除了劇情相當可怕，拍攝過程也十分艱辛，「很多場戲在山上拍攝，寒冷到手都凍傷，幾乎不能握劍，也凍到台詞都說不出來。」朱智勛自嘲，在劇中實力很弱，是個廢咖王世子無誤。雖然辛苦，但團隊敬業又專業，「無論是取景或是喪屍演員大家都很專業。有一場戲，劇組開了7個小時的車，只為了拍20分鐘！」

在新加坡首映1、2集，媒體爆出好評，對此人就在台下看著觀眾反應的朱智勛也相當開心：「觀眾的反應非常棒，有一些預計會笑的地方也都有笑。」此次在新加坡宣傳，可說是十分成功。

朱智勛去年為了宣傳電影也光臨台灣，回憶起當時，他露出溫暖笑容：「非常享受食物，人和風景都很美，我特別喜歡火鍋，也很愛鳳梨酥、珍珠奶茶。」表示若有機會一定要再訪。

▲▼《李屍朝鮮》描述喪屍入侵，朝鮮王國淪陷。（圖／Netflix提供）

講到角色性格，朱智勛則說，「有句話說，王世子必須肩負國家重任，但他（角色）是沒有這種自覺的王世子，所以實際上不太了解平民的現實和痛苦。一開始是為了自身安全才開啟這段冒險，但在冒險中遇到了只有在書上讀過的平民百姓，實際上看到和感受到人民的飢餓和痛苦後，在那個有君王的時代，他身為一國之君，會漸漸成為一個好君王吧。」

《李屍朝鮮》第一季共6集，已於Netflix上架，並正式宣布開拍第二季。