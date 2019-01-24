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朴敏英下部戲化身私生飯！可望搭金材昱誕生2019新CP

記者吳孟庭／綜合報導

因韓劇《金秘書為何那樣》獲得喜愛的南韓女演員朴敏英，上周來台首次舉辦見面會時透露，下一部戲要演一個「私生飯」，而最新消息是，男主角傳出將由金材昱飾演，他在《Voice》演出冷血殺人魔、《客：the guest》是驅魔祭司，這回可能和朴敏英組CP，消息釋出讓劇迷大呼期待。

▲朴敏英新戲可望搭檔金材昱。（圖／翻攝自soopent官網、記者林敬旻攝）

▲朴敏英新戲可望搭檔金材昱。（圖／翻攝自soopent官網、記者林敬旻攝）

朴敏英新戲《她的私生活》是改編自網路小說《姐姐粉絲.com》，飾演一位在美術館策展的工作女強人，私底下不但是超級宅女，還是偶像團體的瘋狂粉絲，她一直過著雙面人生，卻因為美術館新任館長（預計由金材昱飾演）的出現，私生活面臨曝光的危險，劇情預計是兩男愛上一女的浪漫喜劇。

▲《Voice聲命線》金材昱飾演的殺人魔毛泰九。（圖／翻攝自Voice官網）

▲《Voice聲命線》金材昱飾演殺人魔毛泰九。（圖／翻攝自Voice官網）

金材昱近年在戲劇中展現截然不同的形象，從《Voice聲命線》令人毛骨悚然的變態殺人魔，到《客：the guest》驅魔祭司，都是畫面非常陰鬱的懸疑韓劇，但也曾在《愛情的溫度》飾演對徐玄振超溫柔的娛樂代表，這回傳出接演《她的私生活》，經紀公司表示「還在考慮中」。

▲▼朴敏英見面會。（圖／記者張一中攝）

▲朴敏英台灣見面會已透露會接演新戲《她的私生活》。（圖／記者張一中攝）

不過其實朴敏英要演《她的私生活》，在韓國對外說法也是「考慮中」，殊不知上周她來台灣舉辦見面會，已經親口證實會演出，當時她還說，「下一部作品將會跟《金秘書》類似，是一個浪漫喜劇，不過這次是我比較搞笑一點，飾演一位喜歡男歌手的粉絲的角色，以後應該會更了解粉絲們的心情。」該劇傳出將在4月份開播。

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關鍵字

朴敏英, 金材昱, 她的私生活, 日韓風

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