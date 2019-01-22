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獨／被批「忘恩負義羞辱余天」　澎恰恰直球回應「誰提攜我」

▲澎恰恰接受獨家專訪，回應網友批「忘恩負義」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲澎恰恰接受獨家專訪，回應網友批「忘恩負義」 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

藝人李亞萍日前爆料老友澎恰恰不會來二女兒婚宴，「還只包3600元，我把它退回去」，引發彭恰恰發文「您嫌少，那就對不起」，鬧得沸沸揚揚，後來澎恰恰保持低調不再發聲，不過就在21日晚間，他又在臉書發文：「一直被說忘恩負義讓他很不解」，彭恰恰也獨家接受《ETtoday新聞雲》記者專訪說：「究竟誰提攜我，請這位留言網友來告訴我」。

澎恰恰表示，這跟3600元無關，他只是單純針對那個人的發言，「他一直不斷提醒我，誰提攜你、你怎麼忘記了」，澎恰恰請對方告訴我，自己真的忘記了，是哪一個事情，有沒有失禮的地方請留言者來告訴我，「我很疑惑這件事情」，講完這句話後，澎恰恰還特別自損一下，拍拍自己臉頰，「人就長這樣，看能不能完美一點，看有沒有失禮的地方」，主要就是這個部分而已，最後還強調無關3600元。

不過，接受專訪的時候，澎恰恰跟許效舜一起接受訪問，講完3600這個關鍵數字，澎恰恰轉頭問旁邊的許效舜說：「是你欠3600嗎？」，許效舜雙手合十神回：「下次就是8600」。

▲澎恰恰接受獨家專訪，回應網友批「忘恩負義」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲澎恰恰接受獨家專訪，回應網友批「忘恩負義」 。（圖／記者吳奕靖攝）

其實對於3600這件事，澎恰恰也滿能釋懷回答沒有關係的，個人有個人的意見跟立場，只要歡喜來做就好。而且原本來高雄宣傳棒球的他們，穿著球衣，許效舜還虧澎恰恰說，「現在球衣背號改為3600」。

澎恰恰21日凌晨在臉書上透露，對於意外引起風波，「很對不起，我只是一個演藝工作者，跟每位朋友都一樣，為生活努力做自己。讓此事隨風吧…謝謝。」希望此事就此落幕，22日他也再度表明，「紅包事件」其實不如外界想像的嚴重，只是原本應該是兩邊的私事，隔空交火後，反而引來部分網友說澎恰恰「忘恩負義」。

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澎恰恰, 許效舜, 余天, 紅包, 3600, 忘恩負義

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