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紅髮艾德3萬張票搶光「卡在結帳」！粉絲怒：等10分鐘卻被取消

記者吳孟庭／綜合報導

英國新生代創作才子紅髮艾德（Ed Sheeran）一度要來台開唱，卻因傷延期，終於確定今年4月在台首唱，然而今（20）午門票開賣出問題，粉絲反應都搶到票了，卻遲遲無法刷卡成功，爆氣怒刷留言，主辦單位也回應了。

▲▼紅髮艾德（Ed Sheeran）演唱會。（圖／CFP）

▲紅髮艾德即將來台開唱。（圖／CFP）

紅髮艾德《Divide World Tour 2019》演唱會門票，今天中午12點正式開賣，由於是他首度來台演唱，即使搖滾區最高票價6000、看台最低票價1500，將近3萬張票在10分鐘內全數賣完。

然而粉絲卻抱怨，「搶到票卻一直刷卡失敗，結果訂單被取消」、「10分鐘都卡在讀取畫面了」等等，怒氣灌爆售票系統粉絲專頁。

▲▼紅髮艾德（Ed Sheeran）演唱會。（圖／CFP）

▲紅髮艾德將近3萬張門票被搶光。（圖／CFP）

《ETtoday星光雲》與主辦單位取得聯繫，主辦單位表示，「因（審核信用的）聯徵中心速度不夠快，導致放在購物車的票券，超過15分鐘的購物時間後自動取消，目前約三分之一的票券結帳成功，還需要時間消化，我們已與售票單位聯繫，將盡快進行清票，釋出多餘票券，清票時間會在主辦單位與售票系統臉書上公布。」

紅髮艾德曾於2017年宣布當年10月來台開唱，卻因為騎車摔傷導致雙手骨折，不得已只好取消演出，休養後重啟巡演，將於4月至5月期間展開《Divide World Tour 2019》亞洲巡迴演唱會，首場演出就獻給台灣，將於4月4日清明連假的第一天，在桃園市立田徑場開唱。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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