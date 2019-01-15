「台灣電影從這裡開始！」《海角七號》、《誰先愛上他的》爆紅公式解密

記者洪文／綜合報導



2019第21屆台北電影節即將在6月27日至7月13日展開，台灣電影競賽主場「台北電影獎」、挖掘全球影壇新銳的「國際新導演競賽」自1月15日展開報名。主辦單位同時曝光一支徵件影片，混剪《海角七號》至今12年從這裡開始受到注目的台灣電影，片尾接上6年前《總舖師》電影畫面巧妙結合主題，讓人讚嘆連連。

在國片一片不景氣時，《海角七號》2008年擔任台北電影節開幕片，在中山堂舉辦世界首映，放映後獲得觀眾一片好評，一舉在「台北電影獎」獲得百萬首獎等3項大獎，好口碑一路帶旺8月底上映破億，氣勢一直燒到金馬獎入圍最佳劇情片等9項大獎，奪下最佳男配角、年度台灣電影等5項大獎，導演魏德聖也獲得年度台灣傑出電影工作者。

▲《海角七號》2008年獲得台北電影獎百萬首獎。（圖／《海角七號》劇照）



「台北電影獎」、「國際新導演競賽」不但獎金豐厚，更能實際推動獲獎作品的聲勢與能見度。2018台北電影獎最佳劇情長片暨國際新導演競賽觀眾票選獎得主《誰先愛上他的》，獲獎後氣勢一路飆漲，後續入圍8項金馬獎並擒下3項獎座，亦獲得香港亞洲電影節「亞洲新導演獎」，入選新加坡國際電影節、釜山影展、多倫多亞洲影展等，帶領票房開出紅盤。歡迎所有符合資格的影像作品報名角逐大獎，將台北電影節當作首映的第一站，從這裡開始連結觀眾、連結世界。

▲《誰先愛上他的》獲得台北電影節最佳劇情長片。（圖／親愛的工作室提供）



「台北電影獎」廿年來陪伴影像創作者成長，鼓勵不同題材與表現形式，堅守國片的榮耀。4類別影片「劇情長片」、「紀錄片」、「短片」及「動畫片」皆可角逐最高榮譽百萬首獎、各類別最佳影片及演員技術類等獎項。許多影片在獲得台北電影獎後，聲勢水漲船高，接連受到國內外各大影展與獎項肯定。2018年百萬首獎《幸福路上》，不但成功打進法國院線上映，更獲頒金馬獎最佳動畫長片；而以《誰先愛上他的》擒下台北電影獎影后的謝盈萱，也延續氣勢，在金馬獎最佳女演員獎項「鍍金」。

▲台北電影獎徵件開始。（圖／台北電影節提供）



為了因應台灣電影產業的變化，實質鼓勵工作人員，台北電影獎今年首度增加包括最佳導演、編劇、男女主角、男女配角、新演員及技術獎項在內的個人獎項入圍名單。以往代表技術獎項的最佳藝術貢獻獎4名，也擴增為8個獎項，包括最佳攝影、最佳剪輯、最佳美術設計、最佳配樂、最佳造型設計、最佳聲音設計、最佳視覺效果以及一名最佳藝術貢獻獎（鼓勵上述以外之傑出技術表現）。另外，為了與國際影展接軌，突顯短片的敘事與風格，台北電影獎參賽短片的長度，將由往年的45分鐘縮短為30分鐘。



2019台北電影獎1月15日開放報名，短片與動畫片類於3月15日、劇情長片與紀錄片類則於4月1日報名截止，參賽影片必須是完成時間為2018年3月30日之後的影片，導演須具有中華民國國籍或居留身份，劇情長片必須符合文化部公告修正之「國產電影片及非國產電影片認定基準」之國產電影片。入圍名單預計於5月17日公布，並在7月13日舉行頒獎典禮公佈得獎名單。



國際新導演競賽為台灣唯一針對全球新導演首部及第二部長片所舉辦的國際競賽，關注影像創作者在形式、敘事、題材掌握與美學風格上的潛力，每年引介入選10至12部影片，由5位評審共同選出「最佳影片」、「評審團特別獎」，得獎影片導演各可獲得新台幣60萬及30萬獎金，並設有觀眾票選獎。2018年導演徐譽庭與許智彥《誰先愛上他的》、2017年導演黃信堯《大佛普拉斯》都是國際新導演競賽觀眾票選獎得主。

▲國際新導演競賽報名開始。（圖／台北電影節提供）



眾多享負盛名、在世界影壇上獨樹一格的導演皆曾在國際新導演競賽嶄露頭角，如2017坎城影展評審團大獎《BPM》導演羅賓康皮洛（Robin Campillo）、《雷神索爾3：諸神黃昏》導演塔伊加維迪提（Taika Waititi）、2017日舞影展評審團特別獎最佳編劇獎《親愛的大笨象》導演陳敬音（Kirsten Tan），台灣導演包括魏德聖、鍾孟宏、楊雅喆、鄭有傑等，其初試啼聲的作品都曾入選本競賽。

自2005年舉辦以來，國際新導演競賽參賽件數不斷攀升，2018年更有來自88個國家超過553部影片角逐。2019競賽1月15日開放報名，4月1日截止，5月上旬公布入選名單，7月2日舉行頒獎典禮公布得獎名單。