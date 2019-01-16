宋慧喬、朴寶劍笑容甜出汁　《男朋友》現代總裁宮鬥劇

圖文／鏡週刊

愛韓劇者，最近兩齣大咖大戲不能不追，炫彬和朴信惠攜手的《阿爾罕布拉宮的回憶》，和另一齣由宋慧喬、朴寶劍主演的《男朋友》，兩齣都算是總裁愛情戲，小老百姓有庶民苦與樂，總裁世界的匪夷所思境界亦令人捏一把冷汗，因此是許多寂寞心靈在歲末迎新之際的最好陪伴。

這話不假，2018年風風雨雨過去，許多人忙累一週就坐等好戲上場，好驅逐那種惆悵感，《男朋友》朴寶劍白牙笑容和宋慧喬的美貌，無疑是最好慰藉，裡面多數角色的設定如春風拂面般怡人，無論在韓國或古巴的攝製都如詩如畫，浪漫意境幾乎甜出蜜來，是總裁愛情劇的再創高峰。

常常覺得韓國影視方把商業與質感的運用平衡非常在行，因為過於商業媚俗恐流於輕浮，太重質感則可能吸引力不足，《男朋友》把總裁愛情戲用姐弟戀包裹，等於是夢幻愛情的反轉進階，而總裁世界的政商聯姻利益交換、威脅利誘施計報復等等橋段，精彩詭詐不比宮鬥戲差。

主角戲拚的是吸睛度，配角戲往往才是暖心動人所在。宋慧喬戲裡父親從記者拚仕途的三結義遭遇，淡化卻伏筆甚深的嘲諷著變成政治大人的可悲，而男女主角身邊親友的生活遭遇，才是觀眾隨處可見、可喜可悲又無奈的日常。

最值得稱頌的，在商業置入之外的城市觀光置入，《男朋友》除了遙遠古巴拍得熱情明媚，首爾、束草的大道小巷也用情節包裝出藝術風。許多影視工作者把拿獎當成工作的最高榮譽，其實若像《男朋友》這樣鏡頭的美化和氣氛堆砌的細膩，常讓觀眾忍不住浮出「攝製單位真用心」念頭，才是影視工作者的最大肯定吧。

朴寶劍、宋慧喬談一場戀愛所遭遇的困難，必須要有的勇敢和堅定，要成功真的太難、太夢幻，所以特別好看。兩人內心戲不厭其煩的一再描寫，因為高顏值才耐看，但中期也不時出現韓劇愛情戲常有的拖戲缺點。另一部粉絲戲稱《阿宮》的《阿爾罕布拉宮的回憶》也有總裁愛情戲，令人激賞的是絕不拖戲，在曲折故事的快節奏進行中，多了許多超前科技創意。



更多鏡週刊報導

【蘭蘭夫人會客室】曾被張晉踢斷十字韌帶 楊紫瓊照樣幫襯他

【蘭蘭夫人會客室】徐楓：命苦日子還是要過下去

【蘭蘭夫人會客室】為了這原因 陳凱歌差點不用鞏俐