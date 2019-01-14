女偶像險遭性侵還道歉「鞠躬照登外媒」　全國震怒…公司躲1個月出面了！

▲山口真帆家中遇襲，公司拖1個月出面道歉，但已經受到國際媒體關注。（圖／翻攝自推特）

記者陳芊秀／綜合報導

23歲「NGT48」成員山口真帆日前透過直播，自曝一個月前遭到2名男子闖入家中施暴，險遭性侵，且家中地址是同團隊友洩密。事件爆發1個月來，相關單位沉默不回應，她更在最近一次演出中90度鞠躬道歉，令全國心疼震怒「受害者為什麼要道歉？」事件延燒更登上國際媒體關注，公司14日終於開記者會道歉。

山口真帆直播中爆哭，並在推特說明事件經過，包括家中地址被隊友洩漏，看到其中一名施暴男從隊友房中走出等，全團情誼遭到外界質疑，再加上公司冷處理令人失望，2名施暴男子獲判不起訴，一連串事件看在全國民眾相當憤怒。

▲山口真帆在直播中爆哭，痛訴險遭性侵。（圖／翻攝自推特）

負責經營NGT48的董事松村匠，帶領新任總經理早川麻衣子、副總經理岡田剛召開記者會，同時90度鞠躬道歉。3人被日媒逼問將近40分鐘，有關事前沒有回應，是因為要視警方調查進度決定，接下來會組成第三方委員會繼續關注此事。

▲山口真帆事件登上外媒。（圖／翻攝自推特）

▲山口真帆受害還在粉絲面前鞠躬謝罪，激怒全國民眾。（圖／翻攝自推特）



▲NGT48營運負責人出面開記者會道歉。（圖／翻攝自推特）

除了山口真帆透露遭隊友洩漏房間位置，知情人是向日媒爆料，施暴犯是NGT48的瘋狂粉絲，並認識眾多成員，事前已經部署一年，行兇動機供稱「想和山口真帆說話」，警方研判襲擊事件是有計畫的犯行，犯罪團體是如何知道NGT成員住所，也正在向營運單位求證中。

山口真帆在事件爆發後，陸續取消關注隊友太野彩香、西潟茉莉奈的推特，引發外界聯想。面對眾人質疑出賣隊友，2人同時發表聲明否認涉案，太野彩香透露曾被警方問訊，「我在什麼都不知道的情況下，就被叫出去，警察沒有說明就把我帶走，我也是就把知道的回答了」西潟茉莉奈也說被警方叫去，且交出手機，不過兩人的回應令網友半信半疑，截至目前為止，女團營運單位仍強調「我們的成員沒有人做出違法的事！」

▲太野彩香在事件後被山口真帆取消關注，引發外界聯想。（圖／翻攝自推特）

▲西潟茉莉奈和太野彩香（上圖左）同時發表聲明，強調和事件無關。（圖／翻攝自推特）