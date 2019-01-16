南韓每年100位高中生自殺原因　《Sky Castle》血淋淋搬上電視

文／艾利斯

「養孩子就是為了炫耀的父母，算是什麼父母？！」這句話該是《SKY Castle》（SKY 캐슬天空之城）的最佳副標題。





到底這是一個怎麼樣競爭的求學環境，高中生一年平均花上17萬台幣在補習上？到底這是一個怎麼樣競爭的求學環境，生活紀錄簿上也會有著讀後感來陳述對書本的理解？到底這是一個怎麼樣競爭的求學環境，因為心理壓力導致一年有100位以上的高中生自殺，200位以上自殺未遂？



戲劇從從祝賀考生的媽媽的歡慶開始，卻在自殺的槍聲下嘎然停止了一個家庭的幸福；接連著另一個家庭逐漸地走上惡魔設下的陷阱，編劇所寫下的連環劇情，讓人看到在學歷競爭之下人們多努力的攀爬，卻還是落進了谷底。

站在子女的立場來說，面對望子成龍、望女成鳳的的父母，一次成績不理想的表現，很多時候他們責怪的言語與眼神，都是莫大的壓力。而成績是量化學習成效最快方式，可是凡是可以被量化的，都會有它的破解之道，這也使許多的補習班，補教老師甚至是劇中「入學協調員」的出現。

到底「學習」的意義是什麼？在我的認為是「培養思考的能力」，透過多元知識的認識與理解，養成在未來解決問題的能力。但是劇中已經簡化這個命題，專注於探討只剩下進入名門大學這一個目標、不擇手段地只為了達成這個目標，所會面臨到的問題。

劇名中的「SKY」，又指的是南韓國內最頂尖的三間學校，首爾大學（Seoul National University）、高麗大學（Korea University）與延世大學（Yonsei University），也被稱作是韓國大學的一片天，而這三間學校的校訓都有著「진리（真理，Truths）」，分別是「진리는 나의 빛（真理是我的光）」、「자유, 정의, 진리（自由，正義與真理）」以及「진리가 너희를 자유케 하리라（真理將使你自由）」。

對照起這部劇當中所說「眼前所見的不全都是真相」的同時，那背後的虛假所建構出的一座座城堡，也面臨瓦解，而我們現在在看的，也就是它瓦解的過程。





《SKY Castle》還剩下四集，平均收視率已經飆升到19.2%，距離有線電視台的第一名《孤獨又燦爛的神－鬼怪》的20.5%看來不遠了！在多出來的四集當中，我看到編劇將原本現實生活中總是當著孩子們後盾的家長們，推上了前線。也說明了學習這件事情不是一個人的戰爭，而是有著父母作為戰線聯盟的最佳成員。



它說的不是一個虛擬的故事，而是個出現在生活中，是你是我也是他的故事。

#JTBC開始進入到全盛期

#每一個家庭都是一座座的城堡

#一座城堡逃避現實而龜裂崩壞

#一座城堡則開始在對話中修復

（以上圖片皆翻攝自JTBC）

▼《SKY Castle》原聲帶。（影片來源：YouTube 워너뮤직코리아 (Warner Music Korea)）

本文由Wonderlab，艾利斯的追劇外一章授權提供

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