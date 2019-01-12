蕭敬騰師弟再+1！「沒見幾次面」Summer簽下超強金馬新人

記者林映妤／台北報導

蕭敬騰經紀人Summer領軍的「喜鵲娛樂」2019年初先發出宥勝正式加盟旗下的喜訊，12日再宣布簽下入圍金馬55最佳新演員的新人謝章穎！謝章穎去年、今年接連以《幸福城市》入圍金馬以及亞洲電影大獎，表演實力有目共睹。

表演藝術科出身的謝章穎，從小就有個電影夢，求學時期奠基舞台劇形式的表演功力，在拍攝《幸福城市》2個月表演訓練中，讓他進入肢體與情緒的細節，展現實力，戲後更讓丁寧大讚是個讓她很有感覺的演員。

▲▼謝章穎加盟喜鵲娛樂。（圖／攝影中心）

對於能夠入圍亞洲電影大獎最佳新演員獎項，謝章穎表示，「能夠參與一部好的作品，與優秀的前輩對戲，還能被評審看到，真的很爽啊！希望未來能挑戰更多類型的角色。」此次的入圍，更讓謝章穎立志要再戰金馬舞台，用更全面且厚實的演技征服評審的五官感受。

提到和喜鵲的機緣，謝章穎是在某個巧合下，看到喜鵲娛樂老闆Summer的專訪畫面，才剛播畢，就大喊：「我要去見她，如此尊重藝人，這就是我要的經紀人，我們一定會合拍！」果真2人一見如故。

至於為了想簽謝章穎，Summer透露雖然沒見幾次面，「但覺得章穎對表演很熱情，這種對藝術的純粹是我很欣賞的，就是單純。」目前謝章穎正在閉關選本中，也積極多看影像作品、內化自己，豐富生活體驗，以求能有更全面的面貌展現在大眾前。

▲Summer相當看好謝章穎 。（圖／記者李毓康攝）