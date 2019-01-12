ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

蕭敬騰師弟再+1！「沒見幾次面」Summer簽下超強金馬新人

記者林映妤／台北報導

蕭敬騰經紀人Summer領軍的「喜鵲娛樂」2019年初先發出宥勝正式加盟旗下的喜訊，12日再宣布簽下入圍金馬55最佳新演員的新人謝章穎！謝章穎去年、今年接連以《幸福城市》入圍金馬以及亞洲電影大獎，表演實力有目共睹。

表演藝術科出身的謝章穎，從小就有個電影夢，求學時期奠基舞台劇形式的表演功力，在拍攝《幸福城市》2個月表演訓練中，讓他進入肢體與情緒的細節，展現實力，戲後更讓丁寧大讚是個讓她很有感覺的演員。

▲2018第55屆金馬獎星光大道，《幸福城市》導演何蔚庭、謝章穎。（圖／攝影中心攝）

▲▼謝章穎加盟喜鵲娛樂。（圖／攝影中心）

▲丁寧《幸福城市》獲得最佳女配角。謝章穎、導演何蔚庭、丁寧。（圖／記者林奕如攝）

對於能夠入圍亞洲電影大獎最佳新演員獎項，謝章穎表示，「能夠參與一部好的作品，與優秀的前輩對戲，還能被評審看到，真的很爽啊！希望未來能挑戰更多類型的角色。」此次的入圍，更讓謝章穎立志要再戰金馬舞台，用更全面且厚實的演技征服評審的五官感受。

提到和喜鵲的機緣，謝章穎是在某個巧合下，看到喜鵲娛樂老闆Summer的專訪畫面，才剛播畢，就大喊：「我要去見她，如此尊重藝人，這就是我要的經紀人，我們一定會合拍！」果真2人一見如故。

至於為了想簽謝章穎，Summer透露雖然沒見幾次面，「但覺得章穎對表演很熱情，這種對藝術的純粹是我很欣賞的，就是單純。」目前謝章穎正在閉關選本中，也積極多看影像作品、內化自己，豐富生活體驗，以求能有更全面的面貌展現在大眾前。

▲▼《聲林》參賽者陽帆女兒陳妤安專訪。Summer林有慧（圖／記者李毓康攝）

▲Summer相當看好謝章穎 。（圖／記者李毓康攝）

大胸部女生的7種日常困擾　彎腰撿筆也能變大家的獵物

推薦閱讀

金球獎／紅毯8美！她炸出「東西半球」拚搏　女神卡卡頭髮驚死人

《辛德勒的名單》25年後重新上映！全台「這8家戲院」才看得到

《來去高雄》挨轟　炎亞綸心疼白冰冰：她有她的價值

爆離婚外遇首露面！鄭人碩一次講清「和小薰關係」：我不是吳慷仁

《大三元》招財神曲聽一遍就洗腦！台語歌王rap饒炸粉絲跪了

鄭人碩「屁股快撕裂傷」！反掰開男演員：往OO進攻

任容萱首映會出現「大咖男星」！出賣Selina：我姊很喜歡你

息影作驚現「淡出影壇」關鍵人物！傳奇巨星感動：找回遺失友情

王陽明寵妻「開房享服務」！拚命做人雙關放閃：她很滿足❤

阿根廷「天使殺人魔」現在長這樣　美少年連殺11人已吃45年牢飯

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

17歲少女泡湯被揭「家醜房事」！醫幫她驗出2條線　表哥定格狂冒汗

全智賢堅持和車太鉉交換鞋穿！18年後終於懂了：這才是愛情

用垃圾袋、毛巾煮麵！　孫安佐曝「監獄最夯料理」4步驟：OO我婆啦

長髮「滴姐」正臉曝光掀暴動！　蔡阿嘎眼冒愛心：太正了

「霸凌者燒死我的爸媽⋯」　高中少女報復同學血染雪地

BLACKPINK Lisa染成漸層淺灰髮色！　仙女美貌震驚1.2萬網友

隋棠生產「絕望16hrs」！　3寶Olie「一出生鎖骨骨折」無助崩潰

Apple親弟弟是《棒棒堂》的他！　消失N年暴增10公斤變這樣

孫生睡木椅6年「第一次期待過年」　利菁曝對話截圖：看到想哭！

王陽明寵妻「開房享服務」！拚命做人雙關放閃：她很滿足❤

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

喜鵲娛樂, Summer, 蕭敬騰, 謝章穎

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 霸道總裁禾浩辰貼臉狂撩　安心亞招認：有點動心了
  2. 周子瑜結束5天台灣假期！　「手上全是伴手禮」滿載回韓
  3. 一世代哈利、水原希子驚爆熱戀！　親飛日本密會IG早洩跡象
  4. 艾米舒默黃腔超over！上床前狂吃OOO　色情簡訊勾一夜情對象
  5. 秦嵐撩起裙子…「超驚人高跟鞋」意外曝光　網一看嚇呆：踩高蹺？
  6. 無尊砸百萬參戰飲料店　面子超大「根本綜藝大集合」
  7. BLACKPINK 3月林口開唱！最高票價5800　搶票資訊看這
  8. 泱泱崩壞照曝光…白癡公主「只看到胸」揭邪惡視角　網全歪樓：被輾壓了
  9. 陳建寧第一份薪水1萬8　竟是媽媽「偷付錢」給朋友幫忙！
  10. 蕭敬騰師弟再+1！「沒見幾次面」Summer簽下超強金馬新人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366