師弟TXT一夜60萬人追蹤！BTS粉絲「姨母心爆發」狂曬嫩照

記者吳孟庭／綜合報導

捧紅BTS防彈少年團的南韓娛樂公司，睽違7年終於要推出新男團，日前公開首位成員與團名「TXT」，推特開啟15小時就湧入高達60萬人追蹤，不過BTS有了師弟，粉絲們的反應讓人意外，竟掀起了曬BTS舊圖風潮，團員剛出道嫩樣又全被翻出來。

▲BTS準備要有師弟團，粉絲「姨母心爆發」狂曬嫩照。（圖／翻攝自BTS臉書）

原來是因為，據傳TXT（團名為Tomorrow X Together）的成員有5名，分別是20歲1名、19歲1名、18歲2名、17歲1名，19歲那位將擔任團體C位及門面擔當，新公開的成員YEONJUN據傳是1999年生，應該就是最年長。

新團成員稚嫩的模樣公開後，倒是激起BTS粉絲「姨母心」，懷念起偶像2013剛出道時，也是差不多的年紀，當時柾國甚至還未滿16歲，TXT粉絲吹曬圖風，翻出許多BTS剛出道時的照片，勾起粉絲超多回憶，「柾國根本孩子」、「以前好清純啊」、「好像見證了孩子們長大」等等。

▲BTS各種嫩照被翻出。（圖／翻攝自韓網）

另外TXT的官方網站與各類社群網站也建立，推特至今已超過64萬人追蹤、IG有49萬人、YouTube訂閱22萬、臉書8.4萬、微博3.7萬，介紹YEONJUN個人YouTube影片也突破670萬觀看次數，顯示大家都很關心接在BTS後面推出的男團真面目。

▼TXT首位成員公開。（影片來源：YouTube ibighit）