ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

師弟TXT一夜60萬人追蹤！BTS粉絲「姨母心爆發」狂曬嫩照

記者吳孟庭／綜合報導

捧紅BTS防彈少年團的南韓娛樂公司，睽違7年終於要推出新男團，日前公開首位成員與團名「TXT」，推特開啟15小時就湧入高達60萬人追蹤，不過BTS有了師弟，粉絲們的反應讓人意外，竟掀起了曬BTS舊圖風潮，團員剛出道嫩樣又全被翻出來。

▲BTS粉絲「姨母心爆發」狂曬嫩照。（圖／翻攝自BTS臉書）

▲BTS準備要有師弟團，粉絲「姨母心爆發」狂曬嫩照。（圖／翻攝自BTS臉書）

原來是因為，據傳TXT（團名為Tomorrow X Together）的成員有5名，分別是20歲1名、19歲1名、18歲2名、17歲1名，19歲那位將擔任團體C位及門面擔當，新公開的成員YEONJUN據傳是1999年生，應該就是最年長。

新團成員稚嫩的模樣公開後，倒是激起BTS粉絲「姨母心」，懷念起偶像2013剛出道時，也是差不多的年紀，當時柾國甚至還未滿16歲，TXT粉絲吹曬圖風，翻出許多BTS剛出道時的照片，勾起粉絲超多回憶，「柾國根本孩子」、「以前好清純啊」、「好像見證了孩子們長大」等等。

▲BTS粉絲「姨母心爆發」狂曬嫩照。（圖／翻攝自韓網）

▲BTS各種嫩照被翻出。（圖／翻攝自韓網）

另外TXT的官方網站與各類社群網站也建立，推特至今已超過64萬人追蹤、IG有49萬人、YouTube訂閱22萬、臉書8.4萬、微博3.7萬，介紹YEONJUN個人YouTube影片也突破670萬觀看次數，顯示大家都很關心接在BTS後面推出的男團真面目。

▼TXT首位成員公開。（影片來源：YouTube ibighit）

妻偷裝避孕器又懷孕！他神預感被綠了 遭網恥笑 結局超崩潰：離婚嗎

推薦閱讀

隋棠生產「絕望16hrs」！　3寶Olie「一出生鎖骨骨折」無助崩潰

《航海王》結局定好了！　網爆100冊完結+艾斯復活…作者親回4大真相

甄子丹60歲岳母「比老婆還辣」　全家福曝光網傻眼

「這群人」他求婚成功了！　北海道下跪痛哭…尼克看牙到一半突見證

網紅林珊珊27歲買江邊豪宅！　1盞燈46萬「走廊寬到能騎車」

弟找打工…舒子晨「穿這樣」問職缺！　超兇「掉半球」網激動：錄取了

理科太太超狂背景曝光！「12年學費130萬」養出智商170學霸　蔡康永也服了

贈獎／挑戰「聲林之王隨堂考」讓你和選手一起進棚看總決賽首播

TWICE「白皙高馬尾女保鏢」神救援攻到爆　帥暈女粉：被掰彎了我可以

2018台灣唱片銷售榜「第一名是他3年前專輯」！　蔡依林排第三

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

隋棠生產「絕望16hrs」！　3寶Olie「一出生鎖骨骨折」無助崩潰

《航海王》結局定好了！　網爆100冊完結+艾斯復活…作者親回4大真相

甄子丹60歲岳母「比老婆還辣」　全家福曝光網傻眼

「這群人」他求婚成功了！　北海道下跪痛哭…尼克看牙到一半突見證

網紅林珊珊27歲買江邊豪宅！　1盞燈46萬「走廊寬到能騎車」

弟找打工…舒子晨「穿這樣」問職缺！　超兇「掉半球」網激動：錄取了

理科太太超狂背景曝光！「12年學費130萬」養出智商170學霸　蔡康永也服了

贈獎／挑戰「聲林之王隨堂考」讓你和選手一起進棚看總決賽首播

TWICE「白皙高馬尾女保鏢」神救援攻到爆　帥暈女粉：被掰彎了我可以

2018台灣唱片銷售榜「第一名是他3年前專輯」！　蔡依林排第三

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

TXT, BTS, 防彈少年團, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《延禧》最美妃子錄影驚爆失聯！　張嘉倪老公：準備報警了
  2. 《大三元》招財神曲聽一遍就洗腦！台語歌王rap饒炸粉絲跪了
  3. Wanna One 1/27解散演唱會有直播！　全台8家影院同步放映
  4. 師弟TXT一夜60萬人追蹤！BTS粉絲「姨母心爆發」狂曬嫩照
  5. 不滿別人盯著看？　陳致遠被控「抓衣領嗆聲」喊冤：小誤會而已！
  6. 鄭人碩半夜長訊慌張道歉　吳慷仁回傳3字：你豬頭
  7. 女神出關「101喝下午茶」！　0偽裝被拍…網巧遇驚呆：本人超美
  8. 韓網紅看MV：想見王嘉爾本人　下一秒本尊現身⋯全場驚呆了
  9. 王陽明寵妻「開房享服務」！拚命做人雙關放閃：她很滿足❤
  10. Girls Day隊長素珍合約不續了！全員出走：我們不想解散

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366