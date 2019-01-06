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直播闖出名！阿鴻接7位數代言　「專人幫脫褲」喊：怪怪的

記者李欣容／綜合報導

男星余政鴻（阿鴻）光是直播賣水果就賺進百萬業績，一邊尬戲、直播，被大陸品牌相中成為代言人，代言費也高達7位數，對方還替他請了3個助理，在拍形象照時有專人服務脫褲子、換鞋，讓他好不習慣。

▲▼ 「阿鴻」余政鴻代言。（圖／星潮服飾提供）

▲▼ 「阿鴻」余政鴻接百萬代言。（圖／星潮服飾提供，下同）

阿鴻去年3月加入陳昭榮創立的「阿榮嚴選」直播，頗受女性觀眾喜愛，從去年3月開始直播至今，光櫻桃、水蜜桃、草莓、哈密瓜、葡萄等水果品項就累積超過百萬，連1盒近3千元的高級草莓瞬間完售，讓他多了「水果王子」的稱號。

▲▼余政鴻冷到滿是雞皮疙瘩敬業拍代言照。（圖／星潮服飾提供）

阿鴻同時也接演了民視八點檔《春花望露》、《幸福來了》、《實習醫師鬥格》等劇。余政鴻笑說剛開始直播是下午1點到3點，但當時尬戲忙不過來，常常是拍戲拍到早上，然後趕緊趁空檔補眠，再趕到直播現場，接著又進棚拍戲，連續好幾個月都是靠意志力撐下去的，阿鴻笑說：「我才知道昭榮哥、葉子姊當初拍八點檔的痛苦。」

▲▼余政鴻冷到滿是雞皮疙瘩敬業拍代言照。（圖／星潮服飾提供）

也因為這樣的堅持，讓阿鴻被大陸潮牌相中，成為年度代言人，代言費高達7位數台幣，拍攝形象照時，室外氣溫0度左右，穿上夏季服裝，阿鴻全身起雞皮疙瘩，加上時間緊迫，現場沒遮擋就直接換衣服，唯一讓他尷尬的是，廠商為了禮遇他，幫他請了3個助理，還有專人幫忙脫褲子，讓阿鴻笑說：「第一次被男生脫褲子，是不會尷尬，但感覺怪怪的。」還好拍攝過程都順利。

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