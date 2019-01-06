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李善均抱怨婚後生活讓河正宇越聽越羨慕《好選喆》公開徵婚條件

▲▼ 20190106星光好選喆。（圖／記者陳映竹攝）

娛樂中心／綜合報導

韓國開片票房冠軍《90分鐘末日倒數》電影正在台灣上映，票房口碑一樣發燒，讓電影裡的兩位男主角—主演《與神同行》二度訪台的河正宇、《我的大叔》李善均以及韓國新銳鬼才導演金秉祐，三人開心的特別來台答謝粉絲，還搭高鐵北中南三地跑透透舉辦見面會，所到之處皆掀起追星風潮，三人緊湊的行程中也難得抽出時間接受ETtoday《星光好選喆》的節目專訪，河正宇還透過鏡頭大喊「想婚了」，公布徵婚條件。

▼《90分鐘末日倒數》兩位男主角河正宇、李善均和導演金秉祐接受ETtoday《星光好選喆》節目獨家專訪。

獨家專訪還有近期就有四部作品陸續要與觀眾見面的人氣偶像林柏宏，在電影《給19歲的我自己》裡面飾演大學校園裡的風雲校草，不僅自彈自唱大秀魅力，「寵女友」招式更讓粉絲融化。

林柏宏回憶起自己的大學生活，自爆大學時期也和電影劇情一樣曾經跑到女生宿舍，看到女同學的「私密物」讓他臉紅心跳，更多獨家爆料，鎖定由「最專業的電影主播」簡立喆主持，每周日晚上八點首播的《星光好選喆》。本周節目還要送出《大黃蜂》的限量魔方鑰匙圈，千萬別錯過囉！

▼林柏宏兩個月內有四部作品要上映，無疑是2019開春人氣王。

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關鍵字

90分鐘末日倒數, 星光好選喆, 給19歲的我自己, 林柏宏, 李善均, 河正宇, 與神同行

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