謝金燕忍痛摧毀「姐姐飛機」　親曝舞台巧思哭了：它們跟著南征北討！

記者陳芊秀／綜合報導

「姐姐」謝金燕因為跨年沒有新歌可唱，冒出不會再唱跨年的騷動。她每年為跨年場設計服裝、道具費盡心思，多年來累積的演唱會道具多到爆炸，3日曬出「姐姐飛機」，忍痛宣布：「摧毀前……讓大家再看一眼。」

▲謝金燕跨年壓軸演出，是眾多觀眾期待焦點。（圖／翻攝自IG／謝金燕）

謝金燕透過瞬時動態抒發心情，面對眾多陪伴自己登台演出的演唱會道具，由於過於巨大，實在找不到地方安置，捨不得丟只好放在南北各地。她2018跨年又多了「姐姐飛機」、「變形巴士」等，放上哭泣表情符號：「姐姐實在是買不起停機坪啊！」

▲謝金燕透露演唱會道具找不到地方安置，「姐姐實在買不起停機坪呀。」（圖／翻攝自IG／謝金燕）

惜物的謝金燕曬照介紹姐姐飛機，「這台姐姐AIR LIN除了機頭可以放行李……螺旋槳也會轉，甚至可以原地360度旋轉，在把它摧毀以前，讓大家再看一眼。」她也解說明桃園、屏東場的變形巴士，尺寸配合舞台其實不一樣，雖然沒有新歌演唱，團隊打造的演唱風格，每年都賦與深具巧思。

▲謝金燕忍痛銷毀姐姐飛機。（圖／翻攝自IG／謝金燕）

▲謝金燕變形巴士跟著桃園、屏東舞台有所不同。（圖／翻攝自IG／謝金燕）



謝金燕成為台灣跨年壓軸大咖，卻也面對網友直言「每年都聽一樣的歌，觀眾真的會膩」，她也真誠坦言內心也頗是掙扎，「該考慮如果沒有新歌就不要再唱跨年了……」，不過最後仍號召粉絲「不想放棄的跟姐走！good things happen（好事會發生的）」，終於讓大家放心了。



【謝金燕IG全文】

「姐姐就是因為不捨任何的曾經，它們跟著姐姐南征北討，立下汗馬功勞，所以歷年來的道具捨不得丟，現在正分散在南北各地……四處搬家……流離失所……，也不知哪天才能一家團圓。由於都過於巨大，實在沒地方安置！！而今年又多了變形巴士、姐姐飛機，姐姐實在是買不起停機坪呀。」