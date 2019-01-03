《延禧》女星閨蜜遭逼墮胎　直衝男方家開罵

記者李欣容／台北報導

「最美大嫂」程茉當初和李京恬合作《偽婚男女》成為好友，得知李京恬在感情受傷，怕她想不開傳訊關心。透露高中時好友遇到渣男，她直奔男方家替閨蜜討公道。

▲ 程茉。（圖／翻攝自微博／程茉Helen，下同）

程茉和李京恬在戲結束後仍維持好友關係，得知她和周孝安交往，程茉面露驚訝：「我完全不知道，還是粉絲跟我說的，她（李京恬）是很溫和很壓抑的人，我也被嚇到。」看到新聞立刻打給對方，「但她可能心情很不好，沒有接，發了很多訊息，跟她說可以難過、痛苦，但是不可以想不開，做傷害自己的事，過了就過了。」好在李京恬隔日回覆：「放心，我會好起來的。」

被問到若之後和周孝安合作，會不會替好姐妹打抱不平，程茉坦言，「小時候可能會，現在不會了，每個人的問題要自己解決。」更分享高中畢業時，有朋友懷孕，對方男友竟要她墮胎，「我氣到跑去那男生家，跟他媽媽說『你知道你兒子做這件事嗎』！」但經過成長，程茉已經不像以往那麼衝動了。

▲程茉出席金門酒廠豬年限量玉璽酒活動。（圖／記者李欣容攝）

24歲的程茉因演出《延禧攻略》玉壺一角走紅，今（3日）特地為了高粱酒活動返台，穿著古裝、花盆鞋走路絲毫不見生疏，而她再過2天又要回大陸工作，和家人只能短暫相見，相當辛苦。