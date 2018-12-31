申惠善是理想型嗎？梁世宗愣2秒說出「誠實」回答全場笑翻

記者吳孟庭／綜合報導

南韓SBS電視台年末舉辦之《SBS演技大賞》，今晚（31日）在2018年最後一天舉行頒獎典禮，按照慣例每年都會頒發最佳情侶獎，以《雖已30但仍17》入圍的梁世宗被問到：申惠善是否是你理想型？，沒想到他回答「超誠實」，完全沒有在官腔。

▲梁世宗被問理想型，愣2秒「誠實」回答。（圖／翻攝自SBS）

梁世宗和申惠善主演的《雖已30但仍17》，從一開始的互相討厭，到最後發現彼此糾纏的過去，最後終於有情人終成眷屬，入圍本屆《SBS演技大賞》最佳情侶獎，主持人申東燁把麥克風遞給台下梁世宗，問他台上的另一主持人申惠善，是否就是他的理想型？如果是的話，請手比愛心。

▲梁世宗真實反應，全場笑翻。（圖／翻攝自SBS）

沒想到倒數三、二、一之後，梁世宗就這樣靜止不動，完全沒有打算要伸出手來的意思，申東燁說，「看來是有跟誰交往中是吧？」尷尬的氣氛讓在場都發笑，不過梁世宗趕緊解釋，「不是啦，我的理想型是珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence），但惠善姐姐真的很帥氣、又美麗。」

對於梁世宗太誠實的回答，申惠善開玩笑回：「算了啦」，申東燁也圓場說，「看來是喜歡外國人，下次請試著和韓國女人交往看看。」全場笑翻。另外，最佳情侶獎由《要先接吻嗎？》甘宇成、金宣兒獲得。