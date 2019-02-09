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什麼事情，都有他的有效期限…看完《生生》，我們都要學會放手

文／妹子有的是青春

『你仔細想一想，都還忙什麼呢？有些什麼東西是丟了以後，你會覺得遺憾的？那才是你應該覺得重要的東西。』

面對即將逝去的生命，溫柔地說再見，是何其困難的事情。

▲生生。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

（以下內文有雷）

主角生生是一名失去哥哥的小男孩，在哥哥逝去後，家中頓時變得空盪，媽媽藉著忙碌的大夜班工作麻痺自己、回到家總倒頭就睡，每每生生起床，總只能看著媽媽累倒在床上的背影。生生變得不愛回家，老愛窩在速食店，直到在哥哥的手機中、看見一名『生命只剩100天』的莉莉奶奶。

▲生生。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲生生。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

莉莉奶奶獨自在南部生活，罹患肺癌末期，拒絕接受化療住院，也不願北上與女兒（以安）同住，卻選擇以直播記錄自己生活的方式面對死亡。

生生在哥哥離開後，也許是對於「一個人真的與這世界告別」到底是什麼樣的感覺還不清楚，直到與即將離開人世的莉莉奶奶相處，看著莉莉奶奶細數著過去點滴、以及聽著奶奶一次次對著直播鏡頭的告別，內心悲傷的按鈕才漸漸被觸發。

▲《生生》。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

然而，生生面對的問題，不全然是接受哥哥的死亡，更多的是與母親之間的關係。失去哥哥後的母親一蹶不振，忽略了生生的感受。母親雖然在上完大夜班回家後，替生生買了早餐回家，卻不知道不愛喝牛奶的他、總是將牛奶倒掉；生生每天從速食店回家前，都會騎腳踏車到媽媽工作的地方，但媽媽卻沒有一次發現生生就在對街，甚至連生生就在對面出了車禍也不曉得，就連額頭上的傷口，都是莉莉奶奶幫忙包紮換藥的。

▲《生生》。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲《生生》。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

而看似瀟灑、每天都開快樂直播的莉莉奶奶，直播結束後黯淡的神情、緩慢的步伐，都讓人看的鼻酸。但縱使拖著日漸痛苦的身軀，莉莉奶奶仍執意不願將這份痛苦、與女兒一同承擔。對此，女兒一直無法諒解。

▲《生生》。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

終於，在一次昏倒被送入醫院、與以安大聲爭執過後，莉莉奶奶才終於爆發，「誰想要替別人把屎把尿啊，其他人都可以，但就是我女兒不行！這誰願意留下來啊！」隨後哭倒在女兒懷中喊著「我也好怕」

原來，面對死亡這件事，任誰都是無法平心靜氣地面對的，我們對於未知的未來感到恐懼，但在死亡的背後，若要讓親人遭遇到無止盡的精神折磨，恐怕對臨終者來說，才更是痛上加痛。

▲《生生》。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲《生生》。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

在劇終，莉莉奶奶終究敵不過病魔離世了，而原先與奶奶約定好要打羽球的生生，在再一次登門拜訪時、才得知奶奶離世。在奶奶環顧著曾共同擁有過回憶的這段日子，生生終於體會到真正的「死亡」原來就是這麼一回事，帶著失去奶奶及哥哥的悲傷痛哭。

▲《生生》。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

生生在莉莉奶奶死後，替奶奶開了最後一次的直播，預先錄好的影片中，奶奶給以安留下了最後的話「這可能是我最後一次嘮叨你了，人的一生啊，都沒有人知道怎麼做才是對的，怎麼樣才是對你好，因為沒有人知道。我也只活到這個年紀，以後的人生，我也不知道要怎麼告訴你。如果有一天，你知道了，一定要告訴我。」

▲《生生》。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲《生生》。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

雖然《生生》是個小品，卻著實讓我在電影院哭到泣不成聲，也許是看電影的當下，正好奶奶也過世了，家人們遲遲對於是否放棄急救無法下決定，與奶奶生前拒絕侵入式治療的想法背道而馳，更讓我在看這部電影時感同身受。

還有許多鏡頭讓我感受極深，包括出了車禍以後，才發現無法再繼續開已經開了30年計程車的莉莉奶奶，在開車回家途中，回想起得知只剩100天可活的那抹倔將和不甘心、全寫在臉上，眼淚低落的瞬間，控訴著生命的短暫和無常，原來，什麼事情，都有他的有效期限。

▲《生生》。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

電影中，除了談論如何生離死別，也談到了被留下來的那些人。以安以及生生的媽媽，最終都在失去中體悟到了，在悲痛漩渦中，更該明白的是如何珍惜身邊還存在的人事物，別讓遺憾無限放大。就如同電影最後搬家的畫面，推開窗、走出去，今天依舊是風和日麗的一天，我們依然要勇敢的走下去。

「你有你的人生，我有我的人生，我們都要學會放手」

單親辣媽與12歲兒每周共浴一次　「習慣女生胴體就不會偷看影片」

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