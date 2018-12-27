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《朝5晚9》腐女老師嫁足球國手！　穿上「1億婚紗」甜笑閃爆全場

▲高梨臨曾在《朝5晚9》扮演熱愛BL漫畫的腐女老師。（圖／翻攝自推特、Oricon）

▲高梨臨曾在《朝5晚9》扮演熱愛BL漫畫的腐女老師，戲外已經是幸福人妻。（圖／翻攝自推特、Oricon）

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星高梨臨因演出《朝5晚9》腐女老師走紅，接著被扶正主演《愛情敗犬向前衝》大受歡迎，好不容易配角變主角，已經先升格當人妻！她2月和足球國手槙野智章登記結婚，昨日（26日）補辦盛大婚宴，除了330位親友出席，身穿夢幻婚紗現身，包含珠寶首飾高達日幣1億元（約台幣2800萬元），閃瞎娛樂圈。

▲高梨臨曾在《朝5晚9》扮演熱愛BL漫畫的腐女老師。（圖／翻攝自推特、Oricon）

▲高梨臨在《朝5晚9》的腐女妄想曾掀起熱門話題。（圖／翻攝自推特）

高梨臨身穿美國設計師VIKTOR&ROLF的品牌婚紗，露出雪白香肩，長裙擺、腰間蝴蝶結增添典雅，再加上頭戴鑽石皇冠、耳環、婚戒等，共計日幣1億元。她和丈夫槙野智章在受訪時相當害羞，對視時露出幸福笑容，見老公面對媒體時笑回「我超幸福」，也回應「我也很幸福」，被問到將來打算生幾個，老公更豪氣喊出「我是踢足球的，希望可以多到組一個足球隊。」她也跟著笑出來。

▲《朝5晚9》高梨臨身穿總價1億婚紗珠寶。（圖／翻攝自日網／Oricon）

▲高梨臨和槙野智章交往1年8個月宣布結婚。（圖／翻攝自日網／Oricon）

▲《朝5晚9》高梨臨身穿總價1億婚紗珠寶。（圖／翻攝自日網／Oricon）

▲高梨臨和槙野智章2月先登記，12月補辦婚宴。（圖／翻攝自日網／Oricon）

▲《朝5晚9》高梨臨身穿總價1億婚紗珠寶。（圖／翻攝自日網／Oricon）

▲高梨臨婚紗加上珠寶價值日幣1億元。（圖／翻攝自日網／Oricon）

現年30歲的高梨臨和槙野智章交往1年8個月，2017年12月答應求婚，隨後透過雙方經紀公司宣布婚訊。婚後她並未引退演藝圈，一邊接戲一邊支持老公的比賽，更因為老公在世足賽一戰成名，雙雙成為焦點。

▲《朝5晚9》高梨臨結婚。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）

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