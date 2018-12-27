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《窒息》噁爛噴發、腿骨穿出！格雷女看醫生：他X的把我搞死

記者林映妤／台北報導

「格雷女」達珂塔強生（Dakota Johnson）演出新片《窒息》號稱「骨肉噴濺2小時」，還有影評人看到嚇吐奔逃、直飆髒話，她在片中演出不惜一切代價的「魔化」舞者，每跳一段舞，就會有同團舞者隨著她舞步被超自然力量凌虐，不是全身被折爛就是腿骨穿出身體，完全逃不出達珂塔的手掌心！

為了讓自己的身心達到極致狀態，達珂塔狂操芭蕾舞6個月，每天練習6到8小時毫不懈怠，戲中有90%跳舞鏡頭都由她本人親自演出，更直言：「跳舞就是性愛，一種動物直覺般的性！這種性感是具有攻擊性和探索性的，和《格雷》完全不一樣！」

▲▼《窒息》達珂塔強生。（圖／傳影互動提供）

▲▼《窒息》達珂塔強生瘋魔狂舞。（圖／傳影互動提供）

▲▼《窒息》達珂塔強生。（圖／傳影互動提供）

達珂塔過去習舞10年，有深厚的舞蹈基礎，這次在《窒息》中大展長才演出咒怨舞伶，顛覆芭蕾舞的聖潔形象，狂舞時與其他女舞者只穿以紅色繩條製成的舞衣，稍微遮住重點部位，猶如被綑綁操控的傀儡，保證帶給觀眾比《格雷》的SM性愛更令人震撼、難以呼吸的巔峰之作！

其實電影除了讓觀眾不舒服，達珂塔自曝拍戲時也瘋魔，一度走不出來，嚴重到去看心理醫生。片中壓抑又慘無人道的情節讓她拍攝過程中超崩潰，「真心不騙！我們在一個廢棄旅館內拍攝，到處都是亂七八糟的電線，他媽又冷又乾…《窒息》真的把我搞死，我必須接受心理治療！」

▲▼《窒息》達珂塔強生。（圖／傳影互動提供）

▲達珂塔強生習舞10年仍拍到崩潰。（圖／傳影互動提供）

《窒息》在威尼斯影展首映時一票難求，空前盛況一度造成場外暴動，舞者在鏡子前被不知名力量拉扯，骨肉肢解、分離噴濺的畫面，更是「嚇爛又嚇吐」現場觀眾，無不驚恐尖叫「天殺的三小！」一致同意：「能比本片最後五分鐘更恐怖的，只有前面90分鐘！」《窒息》2019年1月11日上映。

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關鍵字

窒息, 達珂塔強生, 克蘿伊摩蕾茲, 蒂妲史雲頓

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