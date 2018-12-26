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《無間道》編導新作「進軍賀歲片」　劉青雲、張家輝搭配2影后

記者洪文／綜合報導
 
劉青雲、張家輝新片《廉政風雲》由打造《無間道》、《竊聽風雲》系列編導麥兆輝、莊文強再度合作，這次新作則是聚焦於香港廉政公署ICAC，以目前最具話題性的打擊貪污為劇情核心，導演麥兆輝說：「尋找社會的痛點，用犯罪的視角講述故事，同時也要給觀眾一種反犯罪的思考。」

▲▼張家輝、劉青雲、林嘉欣《廉政風雲》劇照。（圖／華映提供）

▲導演麥兆輝、張家輝、楊受成博士、劉青雲。（圖／華映提供）

《廉政風雲》集合金馬影帝劉青雲、張家輝，繼《掃毒》後再度合作，之前扮演生死兄弟，這回成了死對頭，劉青雲扮演廉政公署官員，在起訴行賄人員時，唯一的重要人証張家輝卻消失無蹤，讓案件再度陷入謎團之中。

  ▲▼張家輝、劉青雲、林嘉欣《廉政風雲》劇照。（圖／華映提供）

▲劉青雲。（圖／華映提供）

張家輝從喜劇天王轉型為演技派影帝後，曾經很久沒有演賀歲片，但這幾年成為票房福星的他接連演出賀歲作品，他說：「上次演賀歲檔就是3年前的《賭城風雲2》。」劉青雲則是想起自己上部賀歲片竟已是12年前的《最愛女人購物狂》。

雖然賀歲檔期上映，張家輝、劉青雲強調《廉政風雲》完全以劇情為重，沒有一絲搞笑，在賀歲檔確實是非常特別，但也有信心的相信好電影可以給觀眾在過年假期中完全不同的選擇，以獨特黑馬之姿在中港台同步擠進農曆年檔期。

▲▼張家輝、劉青雲、林嘉欣《廉政風雲》劇照。（圖／華映提供）

▲劉青雲、林嘉欣《廉政風雲》劇照。（圖／華映提供）

除了劉青雲、張家輝以外，金馬大滿貫得主林嘉欣再加上兩屆香港影后袁詠儀特別演出，雙帝后同台飆戲，讓電影更為精彩，一個謎團結束卻是另一個謎團的開啟，一宗龐大的行賄案件，內幕層層，牽連廣大，越追查讓人越陷入危機之中。

 ▲▼張家輝、劉青雲、林嘉欣《廉政風雲》劇照。（圖／華映提供）

▲張家輝、林嘉欣《廉政風雲》劇照。（圖／華映提供）

《廉政風雲》劇情描述廉政公署裡有一宗調查多年的重大行賄案件，首被告─理達貿易集團負責人棄保潛逃，再加上唯一證人兼舉報者─理達的前任財務總監許植堯（張家輝 飾）沒有出庭，導致法庭延審一周！為了重審，負責此案的隊長陳敬慈（劉青雲 飾）和尋找證人的江雪兒（林嘉欣 飾）曾是一對甜蜜夫妻檔，但現已分居多時，卻不得不合作。在找尋人的過程中，兩人發現他們背後隱藏的另一重身份。一個謎團的解開是另一個謎團的開啟，背後的陰謀超乎想像，煙幕籠罩下光明之路在何方？
 
《廉政風雲》預計2019年2月5日上映。

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