拒領州長薪水「7年省下4億」　阿諾史瓦辛格：為了效率，我免費工作

記者洪文／綜合報導

高雄市長當選人韓國瑜邀請好萊塢巨星來台，《ETtoday》獨家揭露就是《魔鬼終結者》系列阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）。阿諾在2003年起擔任加州州長7年，當時正值金融海嘯過後，他拒絕領州長薪水，以身作則拯救財政赤字，7年估計損失4億台幣，「不想要任何錢，因為我很榮幸能夠完成這項工作！」

▲阿諾史瓦辛格。（圖／達志影像）



阿諾史瓦辛格並沒有拿州薪，希望節省預算為民服務。根據《洛杉磯時報》報導，他一年僅靠投資以及私人收入賺取數百萬美元，據了解大多是電影版權使用費，還有不同投資的利息與股息，以及健身雜誌出版商給予的酬勞，又拿出投資獲利捐助慈善機構，他甚至自掏腰包從洛杉磯住處往返州政府所在地沙加緬度之間的專機花費。

▲《魔鬼終結者：創世契機》劇照。（圖／UIP提供）



7年州長任期結束之後，阿諾史瓦辛格回到電影圈，發現電影圈也面臨預算拮据的重大變化，「以前1億美金的預算，現在只有一半，你拍攝8個星期，以前這要拍12個星期。」他自願降低酬勞參與演出，幫助成就電影的完成，「一切都是為了更有效率，請記住，我在做州長的時候，免費工作！我不想要任何錢，因為我很榮幸能夠完成這項工作！」

▲高雄市長當選人韓國瑜。（圖／記者宋德威攝）



此外，根據了解「魔鬼阿諾」這次來到高雄演講，目前已經初步定案，屆時主題將訂在「電影產業與世界新政」，這個主題對於阿諾來說，可以說是相當密切，因為他在好萊塢演戲經驗豐富，又在加州州長任職7年，所以在電影跟世界新政這兩者之間，阿諾應該有非常多的經驗可以分享。

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