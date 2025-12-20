陳意涵遭搜身自爆「我是小ㄋㄟㄋㄟ」！　鍾欣凌跳舞累癱：2年運動量透支

記者蕭采薇／台北報導

國片跨年鉅獻《陽光女子合唱團》口碑從金馬影展一路延燒到校園，集結陳意涵、翁倩玉、安心亞等超強卡司。片中飾演「大姐頭」的鍾欣凌，近日大爆女神們的幕後趣事，不僅陳意涵為了脫身自嘲「身材差」，安心亞更是毫無包袱，睡覺睡成「大字型」全被看光光。

▲《陽光女子合唱團》鍾欣凌操到運動量超支到明年。（圖／壹壹喜喜提供）

鍾欣凌回憶拍攝趣事，有一場戲眾人被誤會偷東西，遭警察喝斥要脫衣搜身。沒想到陳意涵反應超快，當場回嘴：「哈哈！因為我是小ㄋㄟㄋㄟ啊（所以不用脫）！」神來一筆的自嘲讓一旁的陳庭妮直接笑瘋，也展現陳意涵私下幽默一面。

提到「B-box嗆辣女孩」安心亞，鍾欣凌更是忍不住吐槽。她透露安心亞私下單純直接，但每次上戲前都要去尿尿，休息時更是直接在片場躺成「大字型」睡覺。鍾欣凌笑說：「要不是妳人這麼正，我覺得妳就是一名諧星！」安心亞聽了反問：「那現在呢？」鍾欣凌妙回：「亦正亦諧（亦正亦邪）啊！」

▲鍾欣凌飾演另外一組的大姐團，旁邊總是被簇擁很多姊妹群。（圖／壹壹喜喜提供）

除了爆料，鍾欣凌自己在片中也吃足苦頭。導演安排她擔任「舞蹈擔當」，還要記台詞、走位加表情管理，讓她崩潰直呼：「把2025到2026年的運動量全透支了！」

好在導演找來知名舞蹈老師7Ling（NikeChen）特訓，還貼心將「蹲下站起」的高難度動作改為「雙手向下用力」，保留氣勢又兼顧體能，讓鍾欣凌讚嘆不已。對於能與「旅日天后」翁倩玉合作，鍾欣凌則秒變迷妹，形容對方溫暖又親切，「簡直是神一般的存在！」