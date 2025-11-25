ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
楊丞琳宣布台灣辦見面會！
天琴颱風估今生成　連3天探12℃
請病假跑去約會！施柏宇延誤拍戲惹怒劇組
黃明志遭爆「深夜私約辣模去飯店」　不忍開嗆揭真相：荒謬無比

記者蔡琛儀／台北報導

大馬歌手黃明志上個月22日捲入台灣網紅謝侑芯命案，遭大馬警方延扣9天後，於13日至26日在警方擔保下獲釋（亦稱口頭保釋），以等待取得死者的驗屍報告。但今（25日）《鏡週刊》爆料，黃明志之前藉由選MV女主角為由，約60萬追蹤的辣模半夜獨處，還想約對方去飯店，更公布雙方私訊對話。

▲▼ 黃明志【大飛機世界巡迴演唱會】記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 黃明志出事後，各方爆料及流言滿天飛。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

對此，雙方經紀公司稍早發布聯合聲明，表示該篇報導中多數內容為捕風捉影、惡意拼湊，與事實嚴重不符，「尤其提及的許多細節，不僅時隔已久，且敘述幾乎是子虛烏有、混亂錯寫。報導所稱的性感辣模對此報導深感不解與莫名其妙，指出毫無根據的內容被放大渲染，感到遺憾。」

經紀公司澄清，當天該女藝人在公司進行的是企劃溝通與專案研討，與「面試」一事完全無關，「況且，兩間經紀公司基於同一個製作團隊，若要安排角色出演，根本沒有所謂面試的必要，公司直接放入名單即可。因此，該篇爆料內容的邏輯根本是荒謬無比。」最後強調：「不應讓這些缺乏根據、甚至扭曲事實的流言，來抹煞藝人與幕後工作人員所付出的專業與心力。」

雙方經紀公司聲明全文：

針對近日媒體網路平台上流傳，關於「黃明志拍MV私約辣模」的不實報導，雙方經紀公司特此發布聯合聲明，以正視聽。

該篇報導中多數內容為捕風捉影、惡意拼湊，與事實嚴重不符。尤其提及的許多細節，不僅時隔已久，且敘述幾乎是子虛烏有、混亂錯寫。報導所稱的性感辣模對此報導深感不解與莫名其妙，指出毫無根據的內容被放大渲染，感到遺憾。

經紀公司在此提出最關鍵的事實反駁：當天該女藝人是在公司進行的是企劃溝通與專案研討，與「面試」一事完全無關。況且，兩間經紀公司基於同一個製作團隊，若要安排角色出演，根本沒有所謂面試的必要，公司直接放入名單即可。因此，該篇爆料內容的邏輯根本是荒謬無比。

不應讓這些缺乏根據、甚至扭曲事實的流言，來抹煞藝人與幕後工作人員所付出的專業與心力。我們共同呼籲所有媒體應當恪守新聞倫理，對消息來源進行嚴謹的查證，避免以煽動性的內容誤導視聽。

黃明志

