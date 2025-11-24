女兒突問「讀書真的重要嗎」阿沁愣住了！鬆口172字心聲：真相很殘酷
記者潘慧中／綜合報導
阿沁（黃漢青）是F.I.R.飛兒樂團前成員，2014年結婚後育有兩個女兒，不時會與粉絲分享家庭生活。他24日便在社群網站透露，被女兒問到「讀書真的那麼重要嗎」的時候，他真的愣住了。
▲女兒突然問阿沁：「讀書真的那麼重要嗎？」（圖／翻攝自Instagram／fir.real）
關於女兒的這個問題，阿沁清楚小朋友並非叛逆，而是「在尋找答案」，讓他意識到孩子正在思考人生的方向。
回想自己的求學與工作歷程，阿沁有感而發地說，「走過台灣最傳統的升學之路，也走過創作20年的音樂人生」，因此深刻理解其中差別，「我知道一件很殘酷的真相：成績能換到門票，但熱情才能走得遠。」這也是他希望傳遞給女兒的核心價值。
▲▼阿沁陪伴孩子們尋找人生答案。（圖／翻攝自Instagram／fir.real）
面對女兒的疑問，阿沁慎重回應：「讀書重要，但比讀書更重要的，是知道你想成為誰。」他認為孩子若看不到目的，「就算再努力也只是原地跑」，而真正的教育，不該是壓力，而是指引，「教育，是要讓孩子看見路，而不是逼他走路。」字裡行間流露出他身為父親的期望與反思。
阿沁IG貼文：
當我女兒問我：爸爸，讀書真的那麼重要嗎？我愣住了。
那天女兒突然問我：「爸爸，讀書真的那麼重要嗎？」
我愣住了，因為我知道她不是在反抗，而是在尋找答案。
我走過台灣最傳統的升學之路，也走過創作 20 年的音樂人生。
我知道一件很殘酷的真相：
成績能換到門票，但熱情才能走得遠。
我告訴她：
「讀書重要，但比讀書更重要的，是知道你想成為誰。」
孩子看不到目的，就算再努力也只是原地跑。
而教育，是要讓孩子看見路，而不是逼他走路。
讀者迴響