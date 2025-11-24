女兒突問「讀書真的重要嗎」阿沁愣住了！鬆口172字心聲：真相很殘酷

記者潘慧中／綜合報導

阿沁（黃漢青）是F.I.R.飛兒樂團前成員，2014年結婚後育有兩個女兒，不時會與粉絲分享家庭生活。他24日便在社群網站透露，被女兒問到「讀書真的那麼重要嗎」的時候，他真的愣住了。

▲女兒突然問阿沁：「讀書真的那麼重要嗎？」（圖／翻攝自Instagram／fir.real）



關於女兒的這個問題，阿沁清楚小朋友並非叛逆，而是「在尋找答案」，讓他意識到孩子正在思考人生的方向。

回想自己的求學與工作歷程，阿沁有感而發地說，「走過台灣最傳統的升學之路，也走過創作20年的音樂人生」，因此深刻理解其中差別，「我知道一件很殘酷的真相：成績能換到門票，但熱情才能走得遠。」這也是他希望傳遞給女兒的核心價值。

▲▼阿沁陪伴孩子們尋找人生答案。（圖／翻攝自Instagram／fir.real）



面對女兒的疑問，阿沁慎重回應：「讀書重要，但比讀書更重要的，是知道你想成為誰。」他認為孩子若看不到目的，「就算再努力也只是原地跑」，而真正的教育，不該是壓力，而是指引，「教育，是要讓孩子看見路，而不是逼他走路。」字裡行間流露出他身為父親的期望與反思。

阿沁IG貼文：

當我女兒問我：爸爸，讀書真的那麼重要嗎？我愣住了。

那天女兒突然問我：「爸爸，讀書真的那麼重要嗎？」

我愣住了，因為我知道她不是在反抗，而是在尋找答案。

我走過台灣最傳統的升學之路，也走過創作 20 年的音樂人生。

我知道一件很殘酷的真相：

成績能換到門票，但熱情才能走得遠。

我告訴她：

「讀書重要，但比讀書更重要的，是知道你想成為誰。」

孩子看不到目的，就算再努力也只是原地跑。

而教育，是要讓孩子看見路，而不是逼他走路。