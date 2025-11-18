超市對峙沒封館…李奧納多演一半被手機狂拍　MyVideo曝11月片單

記者黃庠棻／台北報導

台灣大哥大MyVideo 11月強片全面引爆，最受矚目的莫過於李奧納多狄卡皮歐主演、保羅湯瑪斯安德森執導的全新動作鉅獻《一戰再戰》搶先版，首次合作就被外媒盛讚為「年度最狂父女情動作片」。

▲《一戰再戰》。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

台灣大哥大MyVideo 11月更推出三部獨家電影，包括催淚愛情片《比悲傷更悲傷的事》印尼版、韓國懸疑驚悚片《停而走險》與改編泰國生存電玩《曼谷淪陷》，一次集結感動、笑鬧到視覺震撼，滿足觀眾所有需求。

▲《比悲傷更悲傷的故事》印尼版。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

台灣影壇盛事金馬獎也不容錯過，台灣大哥大MyVideo連續6年成為金馬官方指定直播平台，11月22日第62屆金馬獎星光大道（17:30）與頒獎典禮（19:00）皆提供高畫質直播。

▲金馬獎官方直播。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

《一戰再戰》上映以來好評如潮，不但票房逼近2億美金（約台幣61億），更被看好是奧斯卡大熱門之作。談到飾演女兒的新生代演員雀絲茵菲妮蒂，李奧納多透露劇組當初為了尋找「女兒薇拉」試鏡了非常多人，最後定案雀絲時，與導演兩人不約而同拍板「就是她了。」

▲《一戰再戰》。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

更狂的是，電影最後一場收尾重頭戲，其實是父女倆最先拍攝的對手戲，原本大家都以為「這場之後一定會重拍」，沒想到一看回放，全員一致認為畫面有種說不出的魔力。導演誇雀絲完全不像第一次拍電影「本來以為她會很緊張，結果一上工就是百分之百專業。」

片中「重量級反派」則由影帝西恩潘飾演，他與李奧納多有一場在超市對峙的戲碼也成為拍攝趣事。導演笑說，當天並沒有把整間超市封館，只是在正常營業時間直接開拍，結果李奧納多演到一半，收銀臺的店員竟突然拿起手機，當場對著他狂拍照，活生生在鏡頭前上演「路人追星」畫面。

▲《一戰再戰》。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

導演邊回想邊大笑，表示這種「半即興的現場混亂」，反而成為電影裡最有趣的質感之一。而為了營造現實感，《一戰再戰》也有不少「幾乎分不清電影還是真實世界」的場景。

導演分享，他們曾在美墨邊境附近的高速公路橋下，拍攝突襲移民營的戲碼，當時拍攝位置距離墨西哥邊境城市提華納邊界只有約40呎（約12公尺），直呼「我站在監看螢幕前，真的分不出來後景走過去的人，到底是臨時演員，還是真的正在偷渡越境。」

▲《一戰再戰》。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）



這些難以預測的現場狀況，讓導演形容像是在「捕捉奇蹟的瞬間」，也為李奧納多這次飾演「不靠超能力、只靠死命守護女兒」的老派英雄，增添更多貼近當代現實的重量。

▲《冥婚鬧泰大》。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

除了此之外，本月還有情感冒險片《奇幻導航》搶先版、親子必看《蓋比的娃娃屋：大電影》搶先版、動畫電影《萬王之王》、超人氣漫畫改編《電影版 孤獨的美食家》、泰國爆笑驚悚《冥婚鬧泰大》以及名導婁燁執導《一部未完成的電影》，片單豐富多元，不容錯過。

▲《冥婚鬧泰大》。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）