ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

張立東控「遭風田背叛」搶妹
又是沒儲蓄的一年？三大理財復盤方法
孫德榮2度心悸「找律師改生前遺囑」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

Energy 阿弟 東海 利特 銀赫 謝和弦 范姜彥豐 王子

「台灣碧昂絲」林美秀親編女團舞！　9m88穿短裙「辣跳大腿舞」C位出道

記者蕭采薇／台北報導

演歌雙棲的9m88在電影《大濛》中飾演小時候被送到北部當童養媳的「阿霞」，長大後不想跟養父的兒子結婚，因而離家另謀出路，成為「彩蝶歌舞團」主唱。舞蹈部分也相當考究，找來「台灣碧昂絲」林美秀替歌舞團編舞，這次助陣《大濛》讓本就備受期待的演出更添看頭。

▲9m88在電影《大濛》，由林美秀為「彩蝶歌舞團」編舞。（圖／華文創提供）

▲9m88在電影《大濛》跳「大腿舞」，由林美秀為「彩蝶歌舞團」編舞。（圖／華文創提供）

為了將表演服裝完美還原50年代歌舞團的模樣，演出的衣服不只有鑽、手縫刺繡，還頭戴羽毛，讓9m88大讚完全是「高級訂製服」。林美秀當年《總鋪師》裡的「金罵沒ㄤ」紅遍全台灣，在YouTube點擊率破700萬次。

[廣告]請繼續往下閱讀...

9m88在《大濛》飾演歌舞女伶阿霞，以甜美歌聲及身段在歌舞團表演維生，除了講台語還要獻唱台語歌，事前到錄音室練唱歌曲〈春風歌聲〉時，她特地穿上自備的復古服裝，讓自己能更加投入角色。

▲9m88在電影《大濛》，由林美秀為「彩蝶歌舞團」編舞。（圖／華文創提供）

▲9m88在電影《大濛》中飾演小時候被送到台北當童養媳的「阿霞」，長大後不願意和養父的兒子結婚，因而離家另謀出路。（圖／華文創提供）

不擅長講台語的9m88，在樂譜寫滿羅馬拼音加上中文的筆記，唱法刻意避免太濃厚的爵士味，在錄音當天被導演稱讚「台味十足」，發音相當標準，9m88透露自己有先聽過歌手陳芬蘭、江蕙演唱的版本，導演現場也提示她可以想像自己是「台灣版白雪公主」來揣摩情境，讓角色有質樸溫婉女性的氛圍。

由9m88詮釋的阿霞作為彩蝶歌舞團「當家台柱」，領軍招牌主秀「七仙女」唱跳，她們頭頂著50公分長羽毛，身穿長度直逼大腿根部的亮片短裙，整齊劃一的舞蹈動作配上七人一字排開的陣容，完全就是50年代的女子天團。

▲9m88在電影《大濛》，由林美秀為「彩蝶歌舞團」編舞。（圖／華文創提供）

▲彩蝶歌舞團招牌主秀為「七仙女」唱跳，頭頂50公分長羽毛，身穿長度直逼大腿根部的亮片短裙，讓9m88大讚完全是「高級訂製服」。（圖／華文創提供）

為了讓觀眾能夠更投入在當代的時空環境，導演陳玉勳邀請老班底林美秀替七仙女編舞，指定要加入「大腿舞」的元素，讓林美秀忍不住笑說：「每次都給我出難題，差點考倒大家！」整段逗趣的敬禮踏步及大腿舞，由她親自編排設計，林美秀表示當時接到導演電話以為是找她演舞者，笑說：「我都封腿幾年了。」

沒想到導演直回：「那個年代沒有像妳營養這麼好的啦。」但她一口答應協助排舞，還友情客串舞團團長阿雀姨一角，身兼多職不計酬勞只為力挺導演陳玉勳，讓導演掛保證：「屆時金馬獎一定幫妳報名動作設計獎項。」

▲9m88在電影《大濛》，由林美秀為「彩蝶歌舞團」編舞。（圖／華文創提供）

▲9m88擔任彩蝶歌舞團主唱，負責編舞的林美秀特地叮嚀「一定要有架勢！」。（圖／華文創提供）

9m88分享在學舞的過程中，擁有歌舞廳表演經驗的美秀姐不只給她十足的信心，更特別叮嚀：「妳是主唱，其他仙女專注跳舞就好，但妳一定要有架式，不疾不徐慢慢來，不要讓別人覺得你很緊張！」

拍攝當天練習許久的「大腿舞」首發上陣，劇組安排上百位觀眾炒熱氣氛，台下歡聲雷動尖叫聲沒停過，全因年代保守，難得看見美女露美腿，群演被交代要發出狼嚎跟吼叫，還有工作人員趁機大聲告白喊「阿霞！我愛妳！」

▲9m88在電影《大濛》，由林美秀為「彩蝶歌舞團」編舞。（圖／華文創提供）

▲林美秀除了替歌舞團編舞，在電影《大濛》中還友情客串舞團團長阿雀姨一角。（圖／華文創提供）

9m88演出結束後也表示：「彩蝶歌舞團99.9%都是男性粉絲，剛聽到觀眾鼓譟，超有臨場感。」林美秀對七仙女最終表現十分滿意，覺得年輕演員很有氣勢，加上現場喇叭小走音，完美復刻當年黑貓歌舞團的時代氛圍。《大濛》將在11月21至11月23日舉辦感動口碑場、11月27日全台上映。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

大濛方郁婷柯煒林9ｍ88曾敬驊陳玉勳林美秀

推薦閱讀

朱孝天遭除名F4「台上哽咽淚崩」！激動拿毛巾掩面　個唱頻走音挨酸

朱孝天遭除名F4「台上哽咽淚崩」！激動拿毛巾掩面　個唱頻走音挨酸

9小時前

Mandy首曝「大S託付她的遺願」：我一直在做！　高EQ大讚：親媽教得好　

Mandy首曝「大S託付她的遺願」：我一直在做！　高EQ大讚：親媽教得好　

8小時前

Energy阿弟突當眾親密女星　鏡頭一掃...老婆「爆氣反應」全放送！

Energy阿弟突當眾親密女星　鏡頭一掃...老婆「爆氣反應」全放送！

23小時前

唐綺陽運勢／巨蟹有機會年下戀！雙魚出現桃花❤　天蠍小心被翻舊帳

唐綺陽運勢／巨蟹有機會年下戀！雙魚出現桃花❤　天蠍小心被翻舊帳

14小時前

梁云菲被送醫病況曝光　3天前告白患「前額葉失能」

梁云菲被送醫病況曝光　3天前告白患「前額葉失能」

11小時前

19年前的嬰兒哭聲長大了！　五月天冠佑女兒如今美成這樣

19年前的嬰兒哭聲長大了！　五月天冠佑女兒如今美成這樣

11/15 15:10

張立東控遭風田背叛搶妹！　驚爆女方身分「他前任家具千金」

張立東控遭風田背叛搶妹！　驚爆女方身分「他前任家具千金」

8小時前

台灣E.L.F.超狂！大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」利特、銀赫淚崩

台灣E.L.F.超狂！大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」利特、銀赫淚崩

11/16 20:00

山路散步突見人影！韓男星「叫了幾聲」才發現是屍體　嚇壞急報警

山路散步突見人影！韓男星「叫了幾聲」才發現是屍體　嚇壞急報警

12小時前

直擊／SJ唱完大巨蛋直奔金豬！東海「護膝包腳」吃慶功　舊傷惹心疼

直擊／SJ唱完大巨蛋直奔金豬！東海「護膝包腳」吃慶功　舊傷惹心疼

23小時前

謝和弦發聲力挺范姜彥豐！　狠酸王子1點輸得徹底

謝和弦發聲力挺范姜彥豐！　狠酸王子1點輸得徹底

11/16 19:25

錫蘭奪2獎項「人缺席典禮」！　黃豪平神模仿開砲創作者：未免太廢

錫蘭奪2獎項「人缺席典禮」！　黃豪平神模仿開砲創作者：未免太廢

11/15 22:16

熱門影音

蔡阿嘎地獄哏火力全開！　粿王、館長都被點名

蔡阿嘎地獄哏火力全開！　粿王、館長都被點名
冠佑守護19歲女兒小玫瑰　給她很大的自由：音樂上XD

冠佑守護19歲女兒小玫瑰　給她很大的自由：音樂上XD
遭調侃「奶奶過世被家寧要錢」 Andy走鐘獎台下苦笑跟唱

遭調侃「奶奶過世被家寧要錢」 Andy走鐘獎台下苦笑跟唱
唐美雲頂光頭超過10年　每次露面都戴假髮

唐美雲頂光頭超過10年　每次露面都戴假髮
Super Junior站上大巨蛋　9人合唱〈至少還有你〉

Super Junior站上大巨蛋　9人合唱〈至少還有你〉
余祥銓證實沒當兵！　被驗退：有鬆一口氣

余祥銓證實沒當兵！　被驗退：有鬆一口氣
直接帶「台灣老婆們見家長」 銀赫被希澈虧：花心鬼XD

直接帶「台灣老婆們見家長」 銀赫被希澈虧：花心鬼XD
Ariana新加坡宣傳突被男強拉　Cynthia帥氣阻擋被讚爆

Ariana新加坡宣傳突被男強拉　Cynthia帥氣阻擋被讚爆
Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

TWICE娜璉中文告白台粉：我愛你們　等10年解禁登台「期待這天很久了」

TWICE娜璉中文告白台粉：我愛你們　等10年解禁登台「期待這天很久了」

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

蔡阿嘎開除蘿拉！「不法行為影響公司」　她曾惹毛同業…被起底「家中塞滿精品」

蔡阿嘎開除蘿拉！「不法行為影響公司」　她曾惹毛同業…被起底「家中塞滿精品」

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

館長進軍SWAG自豪「七次」起跳　陳沂猛提3cm...他駁：講得我很短

館長進軍SWAG自豪「七次」起跳　陳沂猛提3cm...他駁：講得我很短

義大利廚師怒：根本沒有夏威夷披薩！　也「不能分食」要一人吃一片

義大利廚師怒：根本沒有夏威夷披薩！　也「不能分食」要一人吃一片

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

看更多

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

即時新聞

剛剛
剛剛
23分鐘前0

李多慧25年體重48kg不變！　曝光秘訣「蘋果配花生醬」自製果昔代餐

38分鐘前0

「台灣碧昂絲」林美秀親編女團舞！　9m88穿短裙「辣跳大腿舞」C位出道

1小時前1

林哲熹《驅魔男神》恥力全開！ 「手拿透抽」尬寶萊塢舞　雷嘉汭美成印度公主

1小時前0

《歌劇魅影》第五度登台！40週年版「連開64場」　打破百老匯全本紀錄

1小時前0

伊莎貝雨蓓難忘和侯孝賢嗨唱KTV！　大讚《左撇子女孩》：今晚就去夜市朝聖

2小時前12

High咖走鐘獎拿手機致詞被酸「很解」　揭4理由認：實力還不足

2小時前0

專訪／邱以太拍《監所》倒霉出意外　「濺血3次」下巴破相縫20針

3小時前10

《斯卡羅》原作陳耀昌醫師辭世　文化部將呈請總統明令褒揚

3小時前10

楊祐寧出道24年首部主演陸劇！　搭擋「小張柏芝」私下互動超搞笑

4小時前0

徐凱希租屋遭房東反悔！全靠口頭約定「沒證據」吞違約金　哈林傻眼發聲

讀者迴響

熱門新聞

  1. 朱孝天遭除名F4「台上哽咽淚崩」！激動拿毛巾掩面
    9小時前4230
  2. Mandy首曝「大S託付她的遺願」：我一直在做！
    8小時前149
  3. Energy阿弟突當眾親密女星　鏡頭一掃...老婆「爆氣反應」全放送！
    23小時前3630
  4. 唐綺陽運勢／巨蟹有機會年下戀！
    14小時前41
  5. 梁云菲被送醫病況曝光
    11小時前1014
  6. 五月天冠佑19歲女兒長大美成這樣
    11/15 15:104
  7. 張立東控遭風田背叛搶妹
    8小時前144
  8. 台灣E.L.F.超狂！大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」利特、銀赫淚崩
    11/16 20:00243
  9. 韓男星山路散步發現屍體！嚇壞急報警
    12小時前102
  10. 直擊／SJ唱完大巨蛋直奔金豬！東海「護膝包腳」吃慶功　舊傷惹心疼
    23小時前102
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合