記者潘慧中／綜合報導

李恩菲（菲菲）不只是味全龍球團的啦啦隊，也是臺北戰神啦啦隊的成員，Instagram粉絲數高達43萬，享有一定知名度。近日格外引起討論的是，她穿著後者的新制服亮相，「你們喜歡嗎？」貼文立刻吸引上千人朝聖按讚！

▲李恩菲穿臺北戰神啦啦隊的新制服。（圖／翻攝自Instagram／aviva_1028）



照片中，可以看到李恩菲身穿紅色短版中空背心，胸上挖空設計辣露深邃事業線。她下半身搭配黑色熱褲，並以紅色細皮帶呼應整體色系之外，也完美襯托出纖細腰線，整套造型在俐落中展現青春氣場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼李恩菲的背心胸上挖空。（圖／翻攝自Instagram／aviva_1028）



最後，李恩菲以白色球鞋與中筒白襪為整體增添乾淨的運動氛圍，一雙穠纖合度的雙腿線條相當搶眼。除了服裝，她紮起高高的公主頭也成為亮點，紅色髮帶和波浪長髮使整體風格更具舞台感。

▲▼李恩菲辣露美腿。（圖／翻攝自Instagram／aviva_1028）



事實上，職籃方面，李恩菲是在2024年加入臺北戰神啦啦隊；職棒方面，她2019年先加入樂天球團，2024年升為白隊隊長後，隔年宣布離開，不久後便證實轉往味全龍球團，成為「小龍女」。